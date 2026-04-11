Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je 6. aprila 2026. godine optužnicu protiv M. V. (38) zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela razbojništva.

Prema navodima tužilaštva, okrivljeni se tereti da je 28. decembra 2025. godine i 9. januara 2026. godine, na teritoriji Zemuna, uz pretnju napadom na život i telo, oduzimao novac i stvari od taksi vozača.

Sumnja se da je M. V. u oba slučaja, nakon završetka vožnje, sa zadnjeg sedišta vozila prislonio nož na vrat oštećenih vozača A. O. i M. K, zahtevajući da mu predaju novac i mobilne telefone. Oštećeni su, kako se navodi, iz straha predali ukupno 4.000 dinara, nakon čega je osumnjičeni napustio vozila.

Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim i izrekne mu kaznu u skladu sa zakonom, kao i da mu produži pritvor u kojem se nalazi od 11. januara 2026. godine, kada je lišen slobode.

Za krivično delo razbojništva, prema članu 206. stav 1. Krivičnog zakonika, zaprećena je kazna zatvora u trajanju od dve do deset godina.

Alo/Telegraf

