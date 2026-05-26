Tokom sastanka američkog državnog sekretara Marka Rubija i jermenskog ministra spoljnih poslova Ararata Mirzojana na međunarodnom aerodromu Zvartnoc u Jerevanu, dve zemlje su potpisale Povelju o strateškom partnerstvu, kao i okvirne sporazume o bezbednosti snabdevanja kritičnim mineralima i realizaciji velikog tranzitnog projekta.

Posebnu pažnju privlači dokument o saradnji na projektu pod nazivom "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet" (TRIPP - Trump Route for International Peace and Prosperity).

- Ovaj sporazum predstavlja najveći korak do sada ka pretvaranju ove istorijske rute u stvarnost, unapređenju mira i povećanju prosperiteta u Jermeniji i, iskreno, u celom regionu - izjavio je Rubio

Naglasio je da predsednik SAD Donald Tramp lično pridaje ogroman značaj ovoj inicijativi.

Kritični minerali i Povelja o strateškom partnerstvu

Pored tranzitnih koridora, potpisan je i izuzetno važan sporazum o obezbeđivanju snabdevanja kritičnim mineralima i retkim zemnim metalima kroz rudarstvo i preradu.

Ovaj korak ima za cilj ekonomsko povezivanje i smanjenje zavisnosti Jermenije od tradicionalnih regionalnih sila.

Ujedno, obnavljanje Povelje o strateškom partnerstvu postavlja temelje za dublju ekonomsku i bezbednosnu saradnju, otvarajući vrata američkim investicijama i zajedničkim projektima.

Šta je zapravo "Trampova ruta"?

Projekat TRIPP (Trampova ruta) predstavlja uspostavljanje multimodalnog tranzitnog koridora dužine oko 43 kilometra preko južnog dela Jermenije.

Ovaj koridor treba da obezbedi direktnu vezu Azerbejdžanu sa njegovom eksklavom Nahčivan i dalje ka Turskoj, čime se otvaraju granice i rešava dugogodišnja fizička izolacija Jermenije.

Projekat se razvija uz puno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jermenije.

Prema ranije objavljenom okviru, planirano je osnivanje kompanije TRIPP Development Company u kojoj bi SAD imale 74% udela, dok bi Jermenija zadržala 26% vlasništva uz pravo veta na ključna pitanja i punu kontrolu nad carinom i bezbednošću na svojoj teritoriji.

Značaj kritičnih minerala

Jermenija poseduje značajne rezerve ruda, uključujući bakar, molibden i druge metale koji su ključni za modernu tehnološku i auto-industriju.

Sporazum sa SAD omogućava Jerevanu da privuče zapadne tehnologije za preradu, umesto da izvozi samo sirovine.

Ovi sporazumi su potpisani u veoma osetljivom trenutku, manje od dve nedelje pre parlamentarnih izbora u Jermeniji zakazanih za 7. jun.

Vlada premijera Nikola Pašinjana teži diversifikaciji spoljne politike i približavanju Zapadu, dok jermenska opozicija uglavnom drži pro-ruske stavove.

Kremlj je neposredno pre ovoga upozorio Jerevan da bi udaljavanje od integracija sa Rusijom moglo uticati na cenu ruskog gasa koju Jermenija plaća.