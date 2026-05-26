Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. Z. (37) iz Zaječara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je sinoć, u Zaječaru, nakon kraće verbalne rasprave, nožem zadao više ubodnih rana četrdesetsedmogodišnjem muškarcu iz okoline ovog grada. Povređeni muškarac je prevezen u Klinički centar u Nišu, gde je od posledica povreda preminuo.

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

