Suđenje Filipu G. koji je optužen za teško ubistvo Nemanje Ž. (20) u Zemunu, privodi se kraju, međutim, on i dalje negira delo koje mu se stavlja na teret, da je u decembru 2024. godine u Zemunu ubio svog cimera, pa potom telo bacio na obalu Dunava.

- Optuženi i dalje negira krivično delo koje mu se stavlja na teret i kategorički odbija da odgovara na pitanja suda i podmuklo ćuti. Naime, prema optužnici, on je u noći između 21. i 22. decembra 2024. u iznajmljenoj kući u Zemunu prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obe noge. Ranjen, mladić je pokušao da pobegne, ali je otišao samo nekoliko metara dalje, pre nego što ga je Grbić sustigao i ispalio još dva smrtonosna hica - kaže izvor i podseća da je navodno Filip G. tada pokušao da telo baci sa litice u Dunav.

Telo u šiblju

Nemanjino telo pronađeno je nekoliko dana kasnije u šiblju pored obale.

Tokom prethodnih glavnih pretresa izneti su brojni dokazi i saslušani svedoci, pa se samim tim suđenje već privodi kraju.

- Očekuje se da će presuda biti donesena 20. aprila, porodica polaže sve nade u to da će pravda barem na neki način biti zadovoljena, iako im ništa neće vratiti Nemanju - kaže izvor i dodaje:

- Suđenjima su uglavnom prisustvovali i majka i brat ubijenog mladića i svako sledeće ročište im sve teže padne, s obzirom na svaki susret sa osumnjičenim za ovaj jezivi zločin koji mirno sedi i ne progovara ni reč. Optuženi se, inače, najpre branio ćutanjem, a potom je navodno priznao, da bi sada u toku održanih ročišta pred sudom odlučio da se vrati na prvobitnu taktiku i iskoristi zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Hapšenje osumnjičenog

Filip G. je uhapšen 30. decembra pre dve godine, istog dana kada je i nađeno Nemanjino telo.

- Uhapšen je istog dana kada je telo nađeno, a najpre je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem, da bi kasnije sve priznao. Rekao je policiji da je Nemanju ubio zbog novca, s obzirom na to da je u tom trenutku bio nezaposlen. Postoji mogućnost da je nekome dugovao ili se nešto drugo krije iza toga - kaže izvor.

Majka ubijenog je na jednom od ročišta ispričala kako je njen sin dugo imao problema sa cimerom. Kako je ispričala, Nemanja joj se često žalio da ga Filip uznemirava, progoni i preti mu ubistvom, a strah je bio prisutan od samog početka njihovog zajedničkog života u iznajmljenom stanu u Zemunu u kom su obojica živeli kao podstanari.

Proganjanje i maltretiranje

- Sredinom decembra Nemanja je bio kod mene kada sam videla da ga Filip zove telefonom, proganjao ga je i napadao preko telefona. Nemanja bi se uvek sklonio kako ja ne bih čula taj razgovor, ali se sećam da tog dana nije smeo da se vrati tamo u tu kuću - započela je priču ona.

Kako je navela, pretnje su se intenzivirale neposredno pred zločin.

- Dva dana pre ubistva, Nemanja mi je poslao poruku ujutru gde mi se ponovo žalio na to kako Filip neće da ga pusti u kuću, a ključ nije imao. Isto je bilo i na dan ubistva, rekao mi je da mu Filip preti, da ga uznemirava noću, kako mu ne da da spava. Dirao ga je po kosi i puštao mu muziku...

