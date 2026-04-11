

Napad se dogodio 3. aprila na letu kompanije Tajgerer Tajvan iz Fukušime u Japanu za Tajpej na Tajvanu.

Kako je avion počeo da se spušta, pilot je poručio putnicima da ostanu na sedištima sa vezanim pojasevima. Međutim, 71-godišnja putnica, identifikovana po prezimenu Džang, odlučila je da ignoriše savet i ustane u prolazu kako bi mogla da obuje cipele.

33-godišnja stjuardesa Liu je u tom trenutku prolazila kako bi obavila poslednje bezbednosne provere kada je slučajno zalačila rukom stariju putnicu.

To je dovelo do toga da se Džang uznemiri i počne da udara stjuardesu i druge članove posade.



Nadajući se da će smiriti situaciju, stjuardesa se izvinila i ponudila joj obloge leda i medicinsku pomoć, ali bezuspešno, jer je putnica nastavila svoju tiradu.

„Stjuardesa je pitala da li joj je potreban lekar, a ona je rekla da nije ozbiljno, ali je nastavila da viče“, prisetio se jedan svedok leta, koji je pohvalio člana posade zbog njenog profesionalizma.

Tada je Džang odlučila da se fizički obračuna. Snimci prikazuju trenutak kada je razjarena žena ošamarila stjuardesu po licu, što je navelo njenu koleginicu da vrisne od šoka.

Napad nije uspeo kod članova posade, koji su odmah obavestili policiju na odredištu.

Po dolasku na Međunarodni aerodrom Tajuan na Tajvanu, vlasti iz Biroa vazduhoplovne policije ukrcale su se u avion i uhapsile Džang.

Slučajno, i stjuardesa i žena koja ju je napala izjavile su da podižu optužnice za napad jedna protiv druge, dok je član posade rekla da namerava da tuži ženu zbog javne uvrede.

Tajgerer Tajvan je osudio napad u saopštenju i obećao da će pružiti pravnu pomoć članovima posade.„Tajgerer Tajvan izražava najoštriju osudu protiv takvog ponašanja koje ozbiljno krši dostojanstvo i ličnu bezbednost zaposlenih“, izjavio je portparol avio-kompanije. „U potpunosti ćemo braniti zakonska prava naših kolega i imenovali smo advokate da pomognu zaposlenima koji su u pitanju. Bezbednost članova posade na dužnosti je usko povezana sa bezbednošću leta.“

Prevoznik je trajno stavio ženu koja je napala stjuardesu na svoju crnu listu i zabranio mu da leti sa njima dok vlasti istražuju incident, prenosi Nypost.