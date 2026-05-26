Mitropolit Ruske pravoslavne crkve Ilarion, koji je u Češkoj priveden zbog sumnje da je posedovao narkotike, pušten je iz pritvora, dok je ceo slučaj izazvao ozbiljne reakcije Moskve i novu diplomatsku tenziju između dve zemlje.

Vest o oslobađanju objavljena je na Telegram kanalu mitropolita Ilariona, nakon što je prethodno rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro reagovalo i zatražilo njegovo hitno puštanje na slobodu.

– Ruska strana zahteva da mitropolit Ilarion bude momentalno oslobođen i da se prekine progon Ruske pravoslavne crkve – saopštilo je ranije Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, prenosi Sputnjik.

Rusija je incident ocenila kao ozbiljan politički i verski pritisak na RPC, dok je sam mitropolit svoje privođenje nazvao „provokacijom“.

Prema navodima čeških vlasti, policija je u ponedeljak privela mitropolita zbog sumnje da je posedovao narkotike, ali detalji istrage nisu javno saopšteni.

Slučaj je odmah izazvao burne reakcije u Moskvi, pa je vršilac dužnosti ambasadora Češke u ruskoj prestonici hitno pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Tom prilikom ruska strana mu je, kako se navodi, uručila oštar protest i ukazala na „apsurdnost i neosnovanost“ optužbi protiv visokog crkvenog velikodostojnika.

Mitropolit Ilarion, čije je svetovno prezime Alfejev, jedan je od najpoznatijih predstavnika Ruske pravoslavne crkve na međunarodnoj sceni.

Od 2009. do 2022. godine bio je predsednik Odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, što ga je činilo jednom od najuticajnijih figura unutar RPC.

Kasnije je od 2022. do 2024. bio na čelu Budimpeštansko-mađarske eparhije Ruske pravoslavne crkve.

Odlukom Sinoda RPC 2024. godine razrešen je dužnosti i penzionisan, nakon čega je služio u hramu Svetih Petra i Pavla u Karlovim Varima.

Čitav slučaj dodatno je pojačao ionako napete odnose između Rusije i pojedinih evropskih država, dok Moskva tvrdi da se protiv Ruske pravoslavne crkve vodi organizovana kampanja pritisaka i provokacija.