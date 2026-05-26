Dečak (12) izboden je јutros nožem u porodičnoj kući u mestu Sanita, nedaleko od Napulja u Italiji.

Prema prvim rezultatima istrage, dečak je dva puta uboden nožem u grudi, a njega je povredio njegov otac, verovatno tokom porodične svađe.

Otac јe potom pokušao da sebi oduzme život tako što se izbo nožem u grlo i lice. Maјka, koja je pokušala da spase dete, zadobila je povrede ruke.

Pomahnitali otac јe navodno napao i medicinsku sestru Hitne pomoći koјa јe stigla na lice mesta da pomogne dečaku, koјi јe sa dve ubodne rane na levom plućnom krilu prebačen u bolnicu Vekio Pelegrini.

Njegov otac јe takođe tamo hospitalizovan i oboјica se nalaze u teškom stanju.

Krike iz kuće tokom porodične drame čule su komšije koje su se uplašile i odmah su pozvale Hitnu pomoć.

Policija je pokrenula istragu o ovom stravičnom incidentu.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO