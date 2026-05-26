Ukrajina je zvanično potvrdila da je identifikovala i mapirala stotine strateških ciljeva unutar Belorusije koji bi mogli biti gađani u slučaju dalje eskalacije sukoba.

Prema izjavama ukrajinskih vojnih zvaničnika, čak 500 potencijalnih meta nalazi se na listi za moguće udare ukoliko situacija na severnoj granici dodatno izmakne kontroli.

Komandant Snaga za bespilotne sisteme Ukrajine Robert Brovdi izjavio je da su Oružane snage Ukrajine spremne da izvrše napade na te ciljeve ako dođe do širenja sukoba.

Vest je izazvala veliku zabrinutost u regionu, jer se sve češće govori o mogućnosti otvaranja potpuno novog fronta rata.

Sa druge strane, zvanični Minsk već mesecima optužuje Kijev za provokacije i hibridne napade duž granice.

Beloruske vlasti tvrde da je situacija u vazdušnom prostoru postala izuzetno napeta i da se incidenti gotovo svakodnevno ponavljaju.

Ranije je iz Minska saopšteno da su ukrajinske bespilotne letelice pokušale da uđu na teritoriju Belorusije čak 116 puta za samo sedam dana.

Prema tvrdnjama beloruskih zvaničnika, dronovi su pokušavali da oštete elemente granične infrastrukture, dok su upadi predstavljani kao „slučajni incidenti“.

U Minsku smatraju da se duž granice već vodi ozbiljan elektronski i izviđački rat, dok odluka Ukrajine da otvoreno govori o listi meta dodatno podiže tenzije.

Prema procenama vojnih stručnjaka, među identifikovanim ciljevima nalaze se vojni aerodromi u Baranovičima i Mačulišču, skladišta municije, logistički centri, ruski radarski sistemi raspoređeni u Belorusiji, ali i energetska i industrijska infrastruktura važna za vojni sektor.

Analitičari upozoravaju da bi svaki ozbiljniji napad na teritoriju Belorusije mogao izazvati direktniji ulazak Minska u rat i potpuno promeniti bezbednosnu situaciju u regionu.

Sve češće se postavlja pitanje da li se sukob polako širi van granica Ukrajine i ulazi u novu, mnogo opasniju fazu.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da i Moskva i Minsk poslednjih nedelja sve otvorenije govore o mogućim provokacijama i rastućoj opasnosti na severnom pravcu.

U vojno-političkim krugovima sve češće se upozorava da bi jedan pogrešan potez mogao pokrenuti lanac događaja koji bi region gurnuo u još ozbiljniji haos.