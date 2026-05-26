Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je 5. maja 2026. godine optužnicu protiv pet državljana Indije zbog brutalnog napada na studenta u studentskom domu u Foči.

Optuženi su S.K. (21), A.S. (21), R.S. (18), S.B. (19) i M.K. (26), a na teret im se stavljaju krivična dela nasilničko ponašanje i telesna povreda. Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Foči.

Prema navodima iz optužnice, incident se dogodio u noći između 17. i 18. aprila 2026. godine u objektu za smeštaj studenata u Foči.

Kako se navodi, trojica optuženih prvo su došla u sobu u kojoj se nalazio oštećeni student zajedno s još jednom osobom, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba, a potom i fizičkog napada. Studentu su zadati udarci po glavi i telu.

Napad je, prema optužnici, nastavljen i u drugoj prostoriji, gde je više osoba učestvovalo u fizičkom i psihičkom zlostavljanju mladića.

Tokom napada korišćen je kaiš kojim je student u jednom trenutku bio vezan, a navodi se i da su ga šišali mašinicom, vređali i pljuvali.

- Sve su to činili dok je S.K. sedeo na grudima oštećenog i tresao pepeo cigareta u njegova usta, nakon čega je S.K. uzeo mokru krpu iz toaleta kojom mu je obrisao lice, te mu potom istu stavio u usta - navodi se u optužnici.

Tužilaštvo smatra da su osumnjičeni delovali zajedno i da su nad studentom provodili teško nasilje i zlostavljanje, pri čemu je zadobio i telesne povrede.