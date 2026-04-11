U saopštenju se navodi da je najmanje šest osoba poginulo u izraelskom napadu na policijski kontrolni punkt u kampu Burejdž u centralnom Pojasu Gaze, dok je u drugom napadu na Bejt Lahiju poginula najmanje jedna osoba, preneo je Rojters.

Agencija navodi da nije poznato koliko je policajaca poginulo u prvom napadu.

Izraelska vojska je saopštila da je napad na kamp Burejdž izvršila nakon što su se pripadnici palestinske militantne grupe Hamas približili žutoj liniji razgraničenja koja deli Pojas Gaze.

Razgraničenje je uspostavljeno nakon postizanja sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u oktobru.

U izraelskim vazdušnim napadima ubijeno je najmanje 25 Palestinaca u Pojasu Gaze ove sedmice.

Izrael i Hamas su prošlog oktobra postigli sporazum o prekidu vatre uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

U izraelskim napadima je od tada ubijeno najmanje 700 Palestinaca u Pojasu Gaze, prema podacima palestinskih zdravstvenih zvaničnika.

U napadima Hamasa od početka prekida vatre ubijena su četiri izraelska vojnika, prema podacima Izraela.