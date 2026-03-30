Nakon odluke Okružnog suda u Banjaluci da suđenje policajcu Aleksandru Vukoviću (32) treba da se ponovi, jer mu je, kako su naveli, izrečena preblaga kazna za smrt kolege Miodraga Savića (27), u petak je donesena nova presuda od samo tri godine, odnosno za samo dve godine veća od one sa prvog suđenja.

Kobna nesreća dogodila se 8. juna 2024. godine u ranim jutarnjim časovima u banjalučkom naselju Lazarevo, na raskrsnici Bulevara Milutina Milankovića i Ulice knjaza Miloša, kada je tokom policijske potere Vuković projurio kroz crveno svetlo i izazvao tešku nesreću, zakucavši se u jedno vozilo, a onda i u semafor.

Nakon drugog suđenja Vuković je osuđen u Okružnom sudu Banjaluka na tri godine zatvora.

Presudu mu je izrekao sudija Siniša Marković, a osim zatvorske kazne, izrečena mu je i jednogodišnja zabrana vožnje. Okrivljeni policajac nije prisustvovao izricanju presude.

On je presudom dužan i da nadoknadi sudske troškove od oko 920 evra i paušal od 76 evra. Oštećeni su upućeni na parnicu.

Obrazlažući presudu, sudija Marković je rekao da je tužilaštvo u potpunosti dokazalo optužnicu, a to je utvrđeno na osnovu dokaza, iskaza svedoka i snimkom saobraćajne nesreće.

Kao olakšavajuće okolnosti, sud je cenio raniju neosuđivanost te činjenicu da je osumnjičeni porodičan čovek koji ima decu, a i sam je povređen.

Otežavajuće okolnosti su to što je, osim smrti jedne osobe, došlo do teških povreda jedne i lakših povreda druge osobe.

Izrečena presuda nije pravosnažna i protiv nje je dozvoljena žalba.

Prethodno, u utorak, tokom iznošenja završnih reči, optuženi je rekao da mu je žao.

- Mislim da nije bilo crveno svetlo, radio sam svoj posao. Izgubio sam prijatelja i najviše bih voleo da sam bio na mestu nastradalog kolege - rekao je Vuković.

Njegova odbrana tada je istakla da smatra da tužilaštvo nije dokazalo krivicu optuženog.

- Niko od navedenih svedoka nije mogao sa sigurnošću da se izjasni da li je bilo crveno svetlo. Ističemo da postoje i olakšavajuće okolnosti. Nesreća je nastala dok je bio na službenoj dužnosti, a i sam je zadobio teške povrede i ima određen stepen invaliditeta. Optuženi Vuković i nastradali Savić zajedno su pohađali Policijsku akademiju i zasnovali radni odnos u istoj policijskoj stanici. Pokušao je da stupi u kontakt sa porodicom, ali do toga nije došlo, ne njegovom krivicom. Otac je dvoje maloletne d‌ece i ranije nije osuđivan – rekao je advokat Borko Kresoja i u završnim rečima zatražio oslobađajuću presudu ili blažu kaznu.

Sredinom februara veće banjalučkog Okružnog suda odbacilo je sporazum o priznanju krivice kojim je bilo predviđeno da bivši policajac Aleksandar Vuković iz Banjaluke bude osuđen na godinu dana zatvora.

Tim sporazumom je bila predviđena i jednogodišnja zabrana upravljanja vozilom i oduzimanje vozačke dozvole na taj period.

- Odluka je bila teška i veće je dugo razmatralo sve okolnosti. Kazna je maksimalno ublažena i sud smatra da ne postoje posebno olakšavajuće okolnosti koje bi to opravdale - pojasnio je tada predsednik sudskog veća sudija Siniša Marković.

Sporazumu se protivila i porodica pokojnog Savića, kao i oštećeni Marko V.

Sudija Marković istakao je tada da razlog za odbijanje nagodbe nije njihovo protivljenje. Pojasnio je da iz dokaza u sudskom spisu ne proizlazi opravdanost dogovorene kazne.

Kako je navedeno u optužnici, Vuković, koji je u to vreme bio policajac, 8. juna 2024. upravljao je službenim vozilom „škoda oktavija“, vlasništvo MUP-a RS, i kretao se nepropisnom brzinom, te se nije zaustavio na crveno svetlo na semaforu.

- Vozio je iz Zalužana prema naselju Rebrovac brzinom od 76,5 km/h u naseljenom mestu, gde je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h. Na vozilu je bila uključena plava svetlosna signalizacija i optuženi je pokušavao da stigne vozilo „pasat“. Međutim, nije zaustavio vozilo iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svetlo, a bio je svestan da ulaskom u raskrsnicu protivno izričitoj zabrani može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život, na šta je pristao - piše u optužnici.

Dodato je da je prilikom prolaska kroz raskrsnicu policijskim vozilom udario u vozilo „golf“, kojim je upravljao Marko V. (25), a potom je udario u metalni stub semafora, gde se i zaustavio.

- Usled toga je saputnik u njegovom vozilu Miodrag Savić zadobio teške telesne povrede, koje su dovele do smrtnog ishoda na licu mesta. Saputnik u istom vozilu Rastko C. zadobio je laku telesnu povredu, dok je drugi vozač Marko V. zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život - istaknuto je u optužnici.

Sestra stradalog, Ilijana R., istakla je ranije, nakon obaranja prve presude, da njima ništa neće vratiti brata, ali da je kazna od godine „premala i uvredljiva“. Zamerila je optuženom što s njima nije lično kontaktirao. Rekla je i da je čula da je Vuković pokušao preko kolege da stupi s njima u kontakt, ali da oni nisu bili spremni za susret.