Strašno nasilje na blokaderskom skupu izazvali su pobunu među pristalicama blokaderskog pokreta.

Posle skupa na Slaviji, održanog 23. maja, centar Beograda pretvoren je u poprište višesatnog nasilja, kada je deo okupljenih, umesto mirnog razilaska, krenuo u sukob sa policijom i izazivanje nereda na više lokacija u prestonici.

Na snimcima koji su se širili na drušvenim mrežama videla se razmera, metode i brutalnost napada.

Na snimcima sa lica mesta javnost je videla blokadere koji gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima. Takođe videli su se pokušaji probijanja kordona, paljenje i prevrtanje kontejnera, blokiranje ulica i organizovano kretanje grupa koje su izazivale haos nakon završetka skupa. Zabeležen je i opasan trenutak kada su blokaderi počeli da uništavaju ulicu i koriste delove asfalta kao oružje protiv policije.

Posle ovakvog strašnog nasilja, na društvenim mrežama usledio je talas oštrih reakcija i među korisnicima koji podržavali blokaderske skupove.

Naime, dok su blokaderski nalozi poput "studenti u blokadi" objavljivali su poruke u kojima su skup predstavljali kao uspeh, ispod tih objava usledio je niz oštrih komentara korisnika koji su organizatorima zamerili nasilje i haos koji je usledio posle skupa.

Jedan od korisnika je upitao zašto je zapaljen objekat u Bulevaru, uz poruku da su se blokaderi obrukali, dok je drugi napisao: „Laku noć, narod vas prezire.”

U komentarima se pojavila i poruka: „Obrukali ste se!!!”.

Jedna korisnica je napisala: "Stoke divljačke!", dok je drugi komentator poručio da skup nije ni trebalo organizovati.

Najjači utisak jeste da se posle nereda koji izazvaju blokaderi kritika nije zadržala samo na političkim protivnicima blokada. Naprotiv, deo korisnika koji su se predstavljali kao razočarani učesnici ili simpatizeri plenumaša otvoreno je poručio da više nemaju njihovu podršku.

Iako su plenumaške objave trebalo da prikažu skup kao "politički uspeh" pretvorile u svojevrstan bumerang za organizatore. Ispod njihovih naloga ostali su komentari o sramoti, nasilju, paljenju, napadu na policiju i gubitku podrške među onima koji su do juče bili spremni da im veruju.

