OVAN

POSAO: Važno je da budete spremni da se pozabavite nekim situacijama koje čekaju na vas određeno vreme. Nemojte više da odlažete stare poslove da ne bi došlo do komplikacija.

LJUBAV: Potrebno je da se više potrudite oko voljene osobe ako želite da joj dokažete da vam je zaista stalo da sačuvate vašu vezu. Uz malo truda, vaš odnos može da potraje.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate. Pred vama je period u kojem ćete imati stabilno stanje na polju zdravlja. Ne biste trebali da očekujete bilo kakve probleme na ovom polju.

BIK

POSAO: Ne reagujete baš dobro na bilo kakve promene jer vam je potrebno neko duže vreme da se prilagodite. Moguće je da imate neke nesigurnosti i sumnje po pitanju vašeg posla.

LJUBAV: Važno je da pokažete svom partneru da imate dovoljno razumevanja i da ipak umete da budete otvoreni i fleksibilni kada to želite. Vaš odnos može da napreduje.

ZDRAVLJE: Ojačajte svoj imunitet. U narednom periodu ćete imati priliku da napravite dobre promene koje na vaše zdravlje mogu da utiču u pozitivnom smislu. Radite na sebi.

BLIZANCI

POSAO: Moguće je da ste prilično hvalisavi u poslednje vreme. Postoje neki ljudi kojima se ne dopada vaš stav. Pred vama je period u kojem ćete imati konflikte i neprijatnosti na poslu.

LJUBAV: Povoljan dan za ljubav je pred vama. Ukoliko ste u vezi možete da očekujete veoma romantičnu atmosferu sa voljenom osobom. Moguća su zanimljiva dešavanja.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa grčevima u mišićima. Izbegavajte preterano naprezanje danas. Prijaće vam povećan unos magnezijuma, kao i masaže.

RAK

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom mogući su neki manji problemi i kočnice. Biće vam potrebno neko vreme da sve rešite. Potrudite se da budete istrajni u svojim namerama.

LJUBAV: Ako želite da vam se partner više posveti, pokušajte da mu objasnite koliko je to za vas važno. Iskren razgovor može da spasi vašu vezu od mogućeg propadanja.

ZDRAVLJE: Odlično se osećate! Pred vama je period u kojem ćete imati sasvim stabilnu situaciju na polju zdravlja. Možete da očekujete da ćete imati dobar dan.

LAV

POSAO: Nije povoljan dan za odabir novih saradnika ili za sklapanje novog poslovnog partnerstva jer trenutno nemate dobru procenu. Izbegavajte bitne odluke danas.

LJUBAV: Lako sklapate nova poznanstva, flertujete i uživate u pažnji koju dobijate. Pred vama je zanimljiv dan. Možete da očekujete veoma pozitivne okolnosti na ovom polju.

ZDRAVLJE: Osetljivo grlo bi moglo da vam stvara manje probleme. Izbegavajte hladne i gazirane napitke. Potrudite se da pazite na svoj imunitet i da povećate unos vitamina.

DEVICA

POSAO: Možete da očekujete dobru poslovnu saradnju sa osobom koja je rođena u znaku Jarca. Vas dvoje ste dobar tim. Poklapate se po pitanju poslovnih stavova i mišljenja.

LJUBAV: Ako ste u dugoj vezi, pred vama se otvara pitanje braka i zajedničkog života sa voljenom osobom. Možete da očekujete pozitivna dešavanja na ovom polju.

ZDRAVLJE: Redovnije jedite. Važno je da vam navike u ishrani budu dobre, jer od toga zavisi i vaše zdravlje. Oko svega se posavetujte detaljnije sa nutricionistom.

VAGA

POSAO: Dolazite do finansijskog poboljšanja, svaki dan ostvarujete sve bolje rezultate i zadovoljni ste. Možete da očekujete generalno pozitivnu atmosferu na ovom planu.

LJUBAV: Možete da očekujete zanimljiv dan sa osobom sa kojom već neko vreme flertujete. Uskoro ćete ući u emotivnu vezu. Spremni ste da uživate u vremenu koje provedete zajedno.

ZDRAVLJE: Bez problema na ovom polju. Možete da očekujete da ćete danas biti puni energije i snage i da ćete biti spremni da se bavite sportom ili nekim vidom rekreacije.

ŠKORPIJA

POSAO: Povoljan je dan za posao. Možete da očekujete da ćete ostvariti sve ono što ste imali u planu. Sudbina vam je naklonjena i sve što budete zamislili će vam ići od ruke.

LJUBAV: Ukoliko ste slobodni, možete da očekujete poznanstvo sa osobom sa kojom ćete kasnije ostvariti emotivnu vezu. Spremni ste za bitne ljubavne promene.

ZDRAVLJE: Pazite se u saobraćaju moguće je da ćete danas imati nešto lošoju koncentraciju, pa ćete iz tog razloga biti podložni problemima i greškama. Budite na oprezu.

STRELAC

POSAO: Moguće je da ste preopterećeni poslom i da ste pod velikim stresom. Potrebno vam je da se na neko vreme distancirate od obaveza kako bi mogli da napunite svoje baterije.

LJUBAV: Možete da očekujete manju svađu sa voljenom osobom tokom današnjeg dana jer ste oboje napeti. Pred vama je period u kojem ćete povremeno razmišljati i o prekidu veze.

ZDRAVLJE: Povećajte unos svežih namirnica. Možete da očekujete fazu u kojoj će vam prijati da menjate režim ishrane. Takođe, važno je i da unosite više tečnosti.

JARAC

POSAO: Iskoristite slobodno vreme najbolje što umete! Pred vama je dan u kom ne biste trebali da imate previše poslovnih obaveza. Generalno ste opušteni i okrenuti svojim hobijima.

LJUBAV: Tražite nekog sa sličnim senzibilitetom i pogledom na život kao što je vaš. Želite ozbiljnu vezu i stabilnog partnera. Biće vam potrebno još neko vreme da ga pronađete.

ZDRAVLJE: Manji problemi sa kašljem su mogući kod vas u narednom periodu. Izbegavajte duvanski dim i cigarete. Potrudite se da date sve od sebe kako bi živeli zdravije.

VODOLIJA

POSAO: Moguće je da razmišljate o tome da napravite neke veće promene na poslovnom planu. Osećate da je to neophodno. Spremni ste da se posvetite ostvarenju svojih ambicija.

LJUBAV: Skloni ste nervoznim reakcijama, pa vam današnji dan nije najbolji za komunikaciju sa voljenom osobom. Možete da očekujete pozitivne promene ako ste slobodni.

ZDRAVLJE: Mogući su stomačni problemi. Izbegavajte unos hrane nepoznatog porekla. Potrudite se da se više posvetite stvaranju zdravih navika. Pazite na zdravlje.

RIBE

POSAO: Možete da se nadate da ćete dobiti pomoć koja vam je potrebna. Povoljan dan za saradnju sa Škorpijom. Potrudite se da jasno pokažete koje su vaše poslovne namere.

LJUBAV: Ostavljate dobar utisak na osobu koju ste nedavno upoznali. Nadate se da ćete imati više od prijateljstva. Spremni ste da napravite prvi korak ka njoj i da situaciju promenite.

ZDRAVLJE: Odlično ste raspoloženi! Pred vama je jako dobar dan. Možete da se nadate pozitivnim okolnostima. Pratiće vas sreća i uspećete da ostvarite ono što poželite.