Prvi čovek Instagrama, Adam Moseri, predstavio je unapređene mogućnosti funkcije "Tvoj algoritam", koja korisnicima daje priliku da preciznije odrede koje teme žele da gledaju češće, a koje žele da viđaju ređe.

Iako je ova opcija prvi put predstavljena prošle godine, Instagram sada postepeno proširuje njenu primenu na sve više delova aplikacije kako bi korisnici imali veću kontrolu nad preporučenim sadržajem.

– Želimo da opcija "Tvoj algoritam" preraste iz običnog podešavanja u nešto što predstavlja centralni deo vašeg iskustva na Instagramu. Neke od ovih stvari se trenutno testiraju, neke stižu uskoro, a neke možda uopšte neće biti uvedene – napisao je Moseri na svom Instagram nalogu.

Kako će funkcionisati novi Instagram algoritam?

Moseri je u objavi prikazao nekoliko primera novih mogućnosti koje bi uskoro mogle da postanu dostupne svim korisnicima.

Prva promena podrazumeva da će povlačenje početnog ekrana nadole otvarati meni "Tvoj algoritam", iz kog će korisnici moći brzo da prilagode preporuke.

Druga novina odnosi se na Reels sadržaj. Prevlačenjem nagore tokom gledanja kratkih video-snimaka otvaraće se poseban prozor za personalizaciju preporuka.

Treća opcija donosi dugmiće koji će biti smešteni direktno ispod svakog Reels videa. Njihovom upotrebom korisnici će jednim dodirom moći da označe da žele više ili manje sadržaja sličnog onom koji trenutno gledaju.

Korisnici imaju samo jednu želju

Iako su nove opcije izazvale veliko interesovanje, komentari ispod Moserijeve objave pokazali su da mnogi korisnici i dalje smatraju da postoji važniji problem.

Najviše lajkova dobio je komentar u kojem se navodi:

– Sve što želimo jeste da nam algoritam konačno prikazuje ljude koje zapravo pratimo.

Ostaje da se vidi da li će Instagram u narednom periodu odgovoriti i na ovaj zahtev korisnika, koji već godinama traže da objave naloga koje prate imaju prednost u odnosu na preporučeni sadržaj.