Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 54. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 750.000 evra nije izvučena. Međutim, izvučene su 8 šestica u vrednosti od 409.260 dinara.

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su brojevi: 1, 6, 12, 13, 15, 20, 22

Sedmica koja je iznosila 750.000 evra nije izvučena.

Večeras je 8 igrača izvuklo šesticu koja je vredela 409.260 dinara.

Loto plus rezultati

Dobitna kombinacija za Loto plus glasila je: 1, 10, 15, 18, 20, 31, 37

U Loto plus izvlačenju nije izvučena sedmica koja je vredela 2.790.000 evra.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 54. kolu se igrala za 50.000 evra.

Džoker kombinacija glasila je: 4 6 6 0 1 1

U ovom kolu nije izvučen „džoker“ dobitnik.

Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete pogledati na sajtu Državne lutrije Srbije.