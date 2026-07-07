Brojni građani pred odlazak u penziju imaju nedoumicu oko toga gde treba da podnesu zahtev za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Posebno je česta situacija kada je neko tokom radnog veka bio zaposlen u jednom mestu, dok je prebivalište imao u drugom gradu.

Jedno od takvih pitanja stiglo je od građanina iz Užica, koji je želeo da proveri proceduru pre nego što podnese zahtev za penzionisanje.

On je naveo da je tokom čitavog radnog staža radio na području opštine Požega, dok je sve vreme živeo u Užicu, gde i danas ima prijavljeno prebivalište. Pošto je ispunio uslove za odlazak u penziju, zanimalo ga je kojoj filijali PIO fonda treba da se obrati.

Nadležnost određuje prebivalište, a ne mesto rada

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje objašnjeno je da se od 1. jula 2021. godine primenjuje pravilo prema kojem je za rešavanje zahteva u prvom stepenu nadležna filijala na čijem području građanin ima prebivalište ili boravište u trenutku podnošenja zahteva.

To znači da činjenica da je neko radio u drugom gradu ne utiče na izbor filijale kojoj će predati dokumentaciju za penziju.

Isto pravilo primenjuje se i kod drugih pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući utvrđivanje penzijskog staža, svojstva osiguranika, kao i određena prava koja proizlaze iz međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

U ovom slučaju zahtev ide u Užice

Prema objašnjenju PIO fonda, građanin koji je radni vek proveo u Požegi, ali ima prebivalište u Užicu, svoj zahtev za ostvarivanje prava na penziju treba da podnese Filijali PIO fonda u Užicu.

Dakle, prilikom izbora nadležne filijale nije odlučujuće gde je osoba bila zaposlena, već gde zvanično ima prebivalište ili boravište kada podnosi zahtev.

Ovo pravilo pojednostavljuje postupak za mnoge buduće penzionere koji su tokom karijere menjali mesta rada, ali nisu menjali mesto stanovanja. Za njih je dovoljno da se obrate filijali PIO fonda koja pokriva područje njihovog trenutnog prebivališta, piše Blic.