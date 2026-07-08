OVAN

POSAO: Potrebno je da doneste bitnu poslovnu odluku. Obično vam to nije problem i ne treba vam puno vremena da to uradite. Danas ste neodlučni i menjate već donetu odluku.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Voljena osoba pravi ljubomornu scenu koju smatrate nepotrebnom i suvišnom. Nemate živaca za njeno ponašanje pa se distancirate.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Sem sto vam je imunitet generalno opao potrebno je da povedete računa o cirkulaciji. Imaćete utisak da su vam i ruke i noge ledene.

BIK

POSAO: Situacija na poslu je odlična. Poslovne obaveze rešavate bez problema i u roku. Prija vam rad u opuštenoj atmosferi sa kolegama. Imate osećaj da ste deo pobedničkog tima.

LJUBAV: Imate potrebu za samoćom i da na taj način napunite baterije. Voljena osoba predlaže susret, ali ga vi glatko odbijate. Druga strana nije zadovoljna vašom reakcijom.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Najbolje da se posvetite sebi i svojim potrebama. Odličan je dan za kupovinu. Na vas to pozitivno deluje – bolje nego bilo kakva terapija.

BLIZANCI

POSAO: Niste u svom elementu. Obično je dobra komunikacija vaš zaštitni znak. Danas vam ne ide od ruke. Poslovni sastanci se loše odvijaju tako da ne uspevate da postignete sporazum.

LJUBAV: Posvećujete se socijalnom životu. Imate potrebu da se viđate sa ljudima i da se opustite. Moguć je neobavezan flert od koga ni vi ni druga strana ne očekujete mnogo.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na disajne organe. U toku je nepovoljan period koji može doneti probleme baš u ovoj oblasti. Nedostaje vam energija. Gledajte da se fizički aktivirate.

RAK

POSAO: Ne snalazite se najbolje na poslu. Ne uspeva vam da odredite šta je prioritet, a šta ne. Koncentracija vam je slaba tako da čas započinjete jedan posao, čas drugi.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Komunikacija je jako loša i preti da eskalira. Da bi izbegli takvu situaciju povlačite se. Problem ostaje nerešen, ali ste izbegli svađu.

ZDRAVLJE: Mišići su vam slabi. Potrebno je pod hitno nešti da uradite da bi ojačali fizičko zdravlje. Problem je što ste totalno pasivni. Na taj način sebi samo odmažete.

LAV

POSAO: Odnos sa saradnicima nije najbolji. Vi uporo pokušavate da nametnete svoje ideje, ali oni na to ne pristaju. Pokušajte da razmislite o njihovom predlozima. Videćete da nisu loši.

LJUBAV: Slična situacija je na emotivnom polju. Imate potrebu da dominirate i da bude po vašem. Drugoj strani se ne dopada vaše ponašanje i željeni susret se iznenada odlaže.

ZDRAVLJE: Zdravlje vam nije najbolje. Problemi su vezani za kosti. Moguć je bol u leđima, naročito donjem delu. Takođe, zglobovi su osetljivi, a moguće je i klecanje kolena.

DEVICA

POSAO: Niste zadovoljni situacijom na poslu. Imate utisak da pojedinci žele da vas diskredituju, ali im vi to ne dozvoljavate. Vaši uspesi jasno govore o vašim sposobnostima.

LJUBAV: Zapostavljate emotivnu sferu što voljenoj osobi prilično smeta. Smatrate da je u ovom trenutku mnogo bitnije da se posvetite poslu, a ne emotivnim potrebama.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Potrebno je da reagujete odmah u slučaju da se pojave simptomi vezani za srce, pritisak ili nervni sistem.

VAGA

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Nema nikakvih problema i sve je stabilno i pod kontrolom. Finansijska situacija je takođe zadovoljavajuća. Osećate se kao ostvarena osoba.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom nije najbolja. Prilično ste nervozni i lako ispadate iz takta. U stanju rastrojenosti sasvim neplanirano prekidate vezu mada to nije bila namera.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. U slučaju da koristite neku terapiju ona daje odlične rezultate. Odličan je dan za odmor i opuštanje pored reke, u bazenu ili restoranu.



ŠKORPIJA

POSAO: U toku je nepovoljan poslovni dan. Stari problemi su i dalje prisutni, a rešenja nema. Situacija na poslu je toliko loša da vas demorališe. Sumnjate u sopstvene kvalitete.

LJUBAV: Predstoji vam zanimljivo poznanstvo. Do njega može doći ili preko sistema socijalnih mreža ili ako bude lično, druga osoba neće biti iz vašeg mesta.

ZDRAVLJE: Glava je prilično osetljiva. Moguće je pojavljivanje hroničnih problema, na primer, glavobolje. Prijao bi vam izlazak na svež vazduh da se odmorite i opustite.

STRELAC

POSAO: Danas blistate. Energični ste, raspoloženi za razmenu ideja, inspirišete kolege, ali i oni vas. Maksimalno ste fokusirani na obaveze i obavljate ih na odgovoran način.

LJUBAV: Nedostaje vam bivši partner. Sada kada su se emocije stišale i kada objektivno razmišljate o svemu shvatate da ste napravili puno grešaka koje su dovele do raskida.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Na polju zdravlja ne vide se nikakvi problemi. Ovo je odličan dan za druženje. Na taj način se opuštate, uživat u životu i punite baterije.

JARAC

POSAO: Saradnja sa kolegama nije najbolja. Tvrdoglavo se držite svojih stavova i ne želite čak ni da razmislite o onome što vam kolege pričaju. Vaš stav je nepopularan.

LJUBAV: Postoji osoba koja vas zanima. Pokušavate na diskretan način da saznate nešto više o njoj. Zanima vas da li je slobodna ili ne pošto od toga zavisi vaše dalje ponašanje.

ZDRAVLJE: Disajni organi su preosetljivi. Čuvajte se hladnoće. Bilo bi dobro da potencijalne probleme izbegnete korišćenjem nekih toplih napitala i utopljavanjem.

VODOLIJA

POSAO: Prilično ste zainteresovani za uspostavljanje poslovne saradnje sa strancima. Imate utisak da saradnja može da bude dugoročna i da sve strane mogu biti zadovoljne profitom.

LJUBAV: Emotivno ste nesigurni i vidite probleme gde ih u suštini nema. Ljubomorni ste i to pokazujete na dramatičan način. Partner je neprijatno iznenađen vašim ponašanjem.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Odličan je dan za neku opuštajuću aktivnost tipa odlazak na plivanje ili masažu. Na taj način izbacujete svu napetost koja se neprimetno nakupila.

RIBE

POSAO: Situacija ne poslu vam ne prija. Uprkos uloženom trudu rezultati rada su mnogo gori nego što ste očekivali. Kao da to nije dovoljno na polju finansija vas očekuju ograničenja.

LJUBAV: Zadovoljni ste vezom. Imate utisak da je partner emotivno stabilan i u potpunosti posvećen vama. Pada vam na pamet misao vezana za mogućnost zajedničkog života.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. U toku je nepovoljan period tako da treba da obratite pažnju na simptome vezane za rad srca, nervni sistem i pritisak.