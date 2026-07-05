Pevačica Jelena Karleuša otvorila je dušu o borbi koju vodi kako bi povratila svoj Instagram profil, koji je bio najpraćeniji među javnim ličnostima na Balkanu.

Ono što je za mnoge bio samo nalog na društvenoj mreži, za Karleušu je predstavljao glavni kanal komunikacije sa publikom, prostor na kojem je godinama gradila svoj imidž, ali i platformu sa koje je bez zadrške iznosila svoje stavove.

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U februaru 2025. godine, usled velikog broja prijava, njen Instagram nalog je ugašen, čime je preko noći ostala bez najjače medijske platforme.

- Ljudi su mislili da ja namerno ne otvaram Instagram i da čekam nove pesme i pravi trenutak za povratak. Istina je potpuno drugačija. Sve što se dešavalo prethodnih godina ozbiljno mi je naudilo. Došlo je čak dotle da mi je i ime bilo blokirano na toj platformi - izjavila je ona.

Dodala je da i dalje pokušava da pronađe rešenje.

- Tražim način da sve rešim pravnim putem. Ukoliko ne uspem, otvoriću novi nalog - navela je za Informer.

Podsetimo, Jelena Karleuša je u finalu muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", nakon trogodišnje diskografske pauze, predstavila pesmu „Sad je sve okej“.

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Emotivna balada ujedno predstavlja njen prvi singl sa dugo očekivanog novog albuma "Enigma", dok se preostale dve brže pesme očekuju 14. jula.

Prema reakcijama publike na društvenim mrežama, numera "Sad je sve okej" važi za jednu od najemotivnijih i najličnijih koje je snimila u dosadašnjoj karijeri, a mnogi je tumače i kao njen umetnički odgovor kroz stihove na emotivno iskustvo tokom braka sa Duškom Tošićem, koji je okončan razvodom.