Brojni vlasnici stanova u Srbiji možda plaćaju znatno veći porez na imovinu nego što bi trebalo, a da toga nisu ni svesni. Razlog je to što mnogi ne koriste zakonsku mogućnost da ostvare umanjenje poreza ukoliko u nekretnini imaju prijavljeno prebivalište.

Na ovu mogućnost ukazao je advokat Nemanja Rodić, koji upozorava da veliki broj građana nije upoznat sa procedurom za ostvarivanje poreske olakšice.

Jedno obaveštenje može da vam smanji porez

Kako objašnjava Rodić, poreski obveznik je vlasnik stana, ali Poreska uprava nema automatski podatak da li vlasnik u toj nekretnini zaista i živi.

Ukoliko živite u svom stanu, potrebno je da obavestite Poresku upravu da je to i adresa vašeg prebivališta. U skladu sa zakonom, na taj način možete ostvariti pravo na umanjenje poreza na imovinu od 50 odsto od iznosa koji je utvrđen za vašu opštinu i kvadraturu stana - naveo je Rodić.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga pojedini građani plaćaju veći porez nego što bi morali.

Proverite poresko rešenje

Advokat savetuje vlasnicima nekretnina da pažljivo pregledaju poreska rešenja koja dobijaju i uporede ih sa iznosima koje plaćaju drugi vlasnici sličnih stanova.

Ako je porez znatno veći nego što očekuju, razlog može biti to što Poreska uprava nije evidentirala da je stan istovremeno i mesto prebivališta vlasnika.

Građanima se zato preporučuje da provere da li ispunjavaju zakonske uslove za ostvarivanje ove poreske olakšice i, ukoliko je potrebno, podnesu odgovarajuće obaveštenje nadležnoj Poreskoj upravi kako bi buduća poreska rešenja bila obračunata u skladu sa propisima.

Izvor: Kamatica