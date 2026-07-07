Stanovnici i posetioci grčkih obala poslednjih godina suočavaju se sa novim izazovom u moru. Dok su ranije najveću pažnju privlačile ljubičaste meduze, sada sve veću zabrinutost izaziva dolazak otrovne naduvane ribe, poznate kao riba zec.

Ova vrsta, koja se u Sredozemlju proširila usled promena u morskom ekosistemu i viših temperatura vode, privukla je pažnju zbog svoje snažne vilice, sposobnosti da ošteti ribarske mreže i opasnosti koju predstavlja ukoliko se konzumira.

Grčki Crveni krst upozorio je građane da u slučaju ujeda ove ribe odmah potraže medicinsku pomoć. Njeni zubi mogu izazvati ozbiljne povrede, dok se posebno naglašava da riba ne sme da se koristi za ishranu zbog prisustva tetrodotoksina, otrova koji može imati smrtonosne posledice.

Prve plutajuće barijere u Grčkoj

Jedno od područja koje je odlučilo da reaguje jeste Halkida, grad na obali Eubejskog zaliva. Lokalne vlasti postavile su plutajuću zaštitnu mrežu kako bi smanjile rizike u priobalnim zonama i zaštitile kupače.

Zamenik gradonačelnika Halkide Antonis Spanos izjavio je da je bezbednost građana glavni razlog za uvođenje ove mere. Prema njegovim rečima, sistem će istovremeno pomoći u zaštiti od problema sa meduzama i potencijalnog pojavljivanja ribe zeca u zonama za kupanje.

Planirano je postavljanje nekoliko kilometara mreža duž uvala, a lokalne službe navode da građani sa nestrpljenjem očekuju završetak radova, posebno porodice koje žele bezbrižnije da koriste plaže.

Ribari među najugroženijima

Problem sa ovom vrstom ne odnosi se samo na kupače. Ribari već duže vreme upozoravaju da im riba zec uništava ulov i oštećuje opremu.

Iskusni instruktori ronjenja i lokalni stručnjaci primećuju promene u morskom okruženju, posebno zbog porasta temperature mora. Smatra se da su toplije vode omogućile ovoj vrsti bolje uslove za širenje i opstanak.

U narednom periodu planirano je postavljanje dodatnih plutajućih prepreka duž obale, dok stručnjaci pokušavaju da utvrde koliko efikasno ovakve mere mogu ograničiti njeno prisustvo u određenim područjima.

Vrsta koja je stigla iz Crvenog mora

Riba zec, čiji je latinski naziv Lagocephalus sceleratus, poreklom je iz indo-pacifičkog regiona. Naučnici smatraju da je u Sredozemlje stigla kroz Suecki kanal, a njeno širenje dodatno je podstaknuto zagrevanjem mora.

Najpre su ozbiljniji problemi prijavljeni na Kipru, gde su ribari ukazivali na štetu koju ova vrsta pravi na mrežama i ulovu. Kiparske vlasti pokrenule su programe uklanjanja, uključujući finansijske podsticaje za ribare koji doprinose smanjenju njenog broja.

Sličan pristup sada primenjuje i Grčka, koja je najavila novčanu nagradu za ulovljene primerke. Ribari bi trebalo da dobiju određenu nadoknadu po kilogramu ulovljene ribe, kao i podršku kroz mere povezane sa troškovima goriva.

Ulovljene ribe biće uklanjane iz prirode

Prema planovima grčkih vlasti, prikupljeni primerci neće biti vraćeni u more, već će biti skladišteni i uništavani u kontrolisanim uslovima.

Cilj programa je zaštita morskog ekosistema, ali i pomoć ribarskim zajednicama koje poslednjih godina trpe posledice širenja ove invazivne vrste.

Ipak, nisu svi saglasni sa potpunim uklanjanjem ribe zeca. Pojedine grupe koje se zalažu za zaštitu ove vrste smatraju da se njen uticaj preuveličava i da bi trebalo pronaći drugačiji način upravljanja njenim prisustvom.

Naučnici pozivaju na oprez, ali bez panike

Morski stručnjaci ističu da riba zec može predstavljati problem za ribare i morski svet, ali naglašavaju da napadi na ljude nisu uobičajeni.

Prema mišljenju pojedinih biologa, ova vrsta uglavnom ne predstavlja direktnu pretnju kupačima ukoliko se ne uznemirava ili ne pokušava da se uhvati.

Ipak, njeno širenje pokazuje koliko se morski ekosistemi menjaju pod uticajem klimatskih promena. Za zemlje poput Grčke, koje u velikoj meri zavise od mora i turizma, pronalaženje ravnoteže između zaštite ljudi, prirode i ribarske industrije postaje sve važniji zadatak, piše Guardian.