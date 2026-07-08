Uveče je moguće postepeno razvedravanje sa severa zemlje.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena.

U Beogradu se očekuje prolazno naoblačenje povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.