Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Zvanični kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3582 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 102,6397 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,8 odsto, a od početka godine za 2,7 odsto.