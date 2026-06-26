Partner pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je ona izašla iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".

Mina je pre dva dana napustila ovu ustanovu, a po nju su tada došli braća i verenik Mane Ćuruvija Kasper.

Kako je ranije navedeno, pevačica je hospitalizovana 31. maja, kada je dovedena u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja.

Šta je Kasper objavio na Instagramu?

Iako je ranije poručio da se neće oglašavati o čitavoj situaciji, već da će sve prepustiti njoj, Kasper je sada na svom Instagram profilu objavio fotografiju njihovih ruku, uz emotivnu poruku.

-Novac gradi kule od karata, lažne prijatelje, lažne statuse i pozicije. Ljubav gradi dom, prave vrednosti i ljude koji vas se nikada neće odreći. Volimo vas - napisao je on.

Mina Kostić napustila bolnicu

Podsetimo, tokom boravka u bolnici, Kostićeva je imala podršku porodice i verenika, koji ju je redovno obilazio.

Nakon izlaska iz "Laze Lazarević", pevačica je nastavila oporavak u krugu najbližih.