Makedonski šoumen i jedan od najpopularnijih medijskih ličnosti u regionu, Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, ponovo je uspeo da šokira javnost i pokrene lavinu spekulacija.

Iako je u poslednje vreme u žiži interesovanja zbog najave velikih projekata i podkasta koji vodi, a koji važi za jedan od najgledanijih i najkomentarisanijih u regionu, Jovanovski je povukao potpuno neočekivan potez i uklonio sve fotografije, video zapise i objave sa svog zvaničnog Instagram naloga.

Njegova odluka zabrinula je fanove, te se na društvenim mrežama uveliko raspravlja o tome šta je razlog zbog kog je doneo neočekivanu odluku.

Iako je njegov potez iznenadio javnost, Jovanovski se o navedenom nije oglašavao u medijima.

Podsetimo, podkast Boki 13, čiji je autor i voditelj, već mesecima postiže neverovatne uspehe i niže milionske preglede, a do sada je uspeo da ugosti neke od najvećih balkanskih zvezda koje se retko pojavljuju u javnosti poput Dragane Mirković, Vesne Zmijanac, Jelene Karleuše, Mire Škorić, Ace Lukasa i mnogih drugih.

Pored toga, izvori bliski makedonskom šoumenu, otkrili su da vredno radi na novim pesmama i spotovima u koje ulaže ogromne svote novca, te je odluka o povlačenju sadržaja sa društvenih mreža dodatno zbunila sve koji decenijama prate njegov rad.

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