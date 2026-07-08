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Zelenski kaže da bi NATO trebalo da dozvoli Ukrajini da se pridruži kako bi „sve nas ojačao“

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Dvojica povređenih u raketnom napadu na ukrajinsku prestonicu Kijev

Ruski napadi na Ukrajinu:Povređeno najmanje 6 osoba, oštećene zgrade i infrastruktura.

UŽIVO

Stanovnicima KIjeva naloženo da ostanu u skloništima

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je jutros da su ruske snage pokrenule napad balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu.

On je naveo da je pogođeno više objekata i da su buknuli požari u nekoliko gradskih okruga.

Gori fabrika u Kijevu

Rusija je pogodila industrijsko postrojenje kompanije „Samsung-Ukrajina” u Kijevu.

Dva tankera oštećena u napadu drona u Taganroškom zalivu u Rusiji

Dva tankera na putu ka Rostovu na Donu oštećena su u napadu dronom u Taganroškom zalivu, a dve osobe su povređene, izjavio je gubernator Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Prema njegovim rečima, dve osobe su zadobile lakše povrede. "Jedna osoba je zbrinuta na licu mesta, dok je druga prevezena u bolnicu. Odbili su hospitalizaciju", rekao je Sljusar u objavi na platformi Maks, prenosi TASS.

Gubernator je dodao da je posada na jednom od brodova morala da bude evakuisana. "Oštećeni tankeri su bili prazni, bez ikakvih naftnih derivata", rekao je on.

Ruski napadi na Ukrajinu:Povređeno najmanje 6 osoba, oštećene zgrade i infrastruktura

Najmanje šest osoba povređeno je tokom noćnih ruskih napada na Kijev i Harkov, dok su u više delova Ukrajine izbili požari i pričinjena je materijalna šteta na stambenim i infrastrukturnim objektima, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da su dve osobe povređene u raketnom napadu na Kijev, preneo je Ukrinform. Prema navodima spasilaca, nakon napada izbili su požari u Desnjanskom i Svjatošinskom okrugu ukrajinske prestonice.

U Svjatošinskom okrugu vatra je zahvatila upravnu zgradu i skladište, dok je na drugoj lokaciji izbio požar u garažama, ali je on kasnije ugašen. U granatiranju su oštećeni i jedna upravna zgrada, kao i tramvaji.

Najmanje devet osoba povređeno u ruskom napadu na Odesu

Najmanje devet osoba povređeno je danas u ruskom napadu na Odesu, od kojih jedna teško, saopštio je načelnik Odeske vojne uprave Serhij Lisak.

On je objavio na Telegramu da je hospitalizovano pet povređenih osoba. U ruskom napadu na Odesu oštećena je infrastruktura, preneo je Ukrinform.

Zelenski: Ukrajina i Estonija potpisale sporazum o saradnji u odbrani

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Ukrajina i Estonija potpisale sporazum o saradnji u oblasti odbrane u okviru inicijative "Sporazum o dronovima", koji predviđa zajednički razvoj odbrambene proizvodnje i jačanje kapaciteta za zaštitu vazdušnog prostora dve zemlje.

Zelenski je, nakon sastanka sa premijerom Estonije Kristenom Mihalom u Ankari, saopštio da potpisani sporazum predstavlja korak ka intenziviranju saradnje dve zemlje, ali i potvrdu međusobnog poverenja.

"Potpisujemo ovakav sporazum sa veoma bliskim prijateljem i to za nas ima veliki značaj. Zajednički ćemo razvijati odbrambenu proizvodnju u obe zemlje, uključujući ključne kapacitete za zaštitu našeg neba“, naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

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