Novinari rumunskog portala Antena Observator tokom istrage o ilegalnim mrežama povezanim sa surogat majčinstvom naišli su na još uznemirujući slučaj – ženu koja je preko Fejsbuka tražila osobu koja bi preuzela njenu bebu nakon porođaja.

Kako navode, kontaktirali su je nakon što je objavila oglas u kojem je navela da želi da "da dete na usvajanje", ostavljajući broj telefona.

Žena je, prema njihovim navodima, pristala na sastanak već istog dana.

Tvrdila da nema uslove da odgaja dete

U razgovoru sa novinarima ispričala je da se iz Belgije vratila u Rumuniju trudna, nakon što ju je partner napustio.

Navela je da nema posao, novac niti uslove da brine o detetu, zbog čega je odlučila da potraži ljude koji bi ga preuzeli.

Prema navodima istrage, kao pomoć za sebe tražila je novac za kiriju, osnovne životne troškove i avionsku kartu kako bi ponovo otišla u inostranstvo.

Posle porođaja nije promenila odluku

Novinari su sa njom ostali u kontaktu i nakon porođaja.

Kako navodi Antena Observator, žena je i tada ponovila da ne želi da zadrži dete i da planira da napusti zemlju čim se oporavi.

U tekstu se navodi da novorođenčetu još nije bilo dato ime, kao i da je žena odbila da doji bebu, tražeći terapiju za zaustavljanje laktacije.

Istraga otvorila ozbiljna pitanja

Rumunski portal navodi da ovaj slučaj otvara pitanje mogućih zloupotreba sistema i trgovine decom putem društvenih mreža.

Novinari ističu da su nakon ovog slučaja došli do novih saznanja koja ukazuju da ovakvi pokušaji nisu izolovani.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti u Rumuniji i otvorio pitanje efikasnosti nadležnih institucija u sprečavanju ilegalne trgovine decom i zloupotreba putem interneta.

Međunarodne organizacije godinama upozoravaju da društvene mreže sve češće postaju prostor za različite oblike ilegalne trgovine i eksploatacije. Stručnjaci ističu da su brza reakcija institucija i prijavljivanje sumnjivih oglasa ključni za zaštitu dece.

Izvor: Antena Observator