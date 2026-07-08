Sretnu se Mujo i Haso u gradu. Pita Haso:

- Mujo, čuo sam da si upisao tečaj engleskog, kako ti ide?

Mujo ponosno kaže:

- Excellent!

Haso ga bledo gleda:

- Što ti to znači?

Mujo slegne ramenima:

- Nemam pojma, ali zvuči moćno.