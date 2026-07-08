Sretnu se Mujo i Haso u gradu. Pita Haso:



- Mujo, čuo sam da si upisao tečaj engleskog, kako ti ide?



Mujo ponosno kaže:



- Excellent!



Haso ga bledo gleda:



- Što ti to znači?



Mujo slegne ramenima:



- Nemam pojma, ali zvuči moćno.



