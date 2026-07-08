Sretnu se Mujo i Haso u gradu. Pita Haso:
- Mujo, čuo sam da si upisao tečaj engleskog, kako ti ide?
Mujo ponosno kaže:
- Excellent!
Haso ga bledo gleda:
- Što ti to znači?
Mujo slegne ramenima:
- Nemam pojma, ali zvuči moćno.
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Sretnu se Mujo i Haso u gradu. Pita Haso:
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