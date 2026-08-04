Nakon haosa Maje Marinković i Asmina Durdžića, kada je došlo do svađe i uništavanje imovine, pozlilo je, kako saznajemo, njegovoj majci Mevlidi.

Ona je naime, od prevelikog stresa i brige dobila napad panike, pa joj je hitno ukazana pomoć.

-Mevlida je navikna na njihove svađe još od rijalitija, a ova situacija dodatno ju je potresla. Mislila je da će stvari da se srede kada izađu napolje, međutim, sve se samo pogoršalo. Ona brine zbog Asmina, majka mu je i to je normalno, ali više od Maje ne zna šta može da očekuje - otkrio je za Alo! dobro upućen izvor.

Buka je bila nepodnošljiva

Podsetimo, prema rečima Asminove majke svađa je bila toliko burna da je reagovao i sam vlasnik hotela koji ih je opomenuo zbog prevelike buke. Mevlida je istakla da ne zna u kakvom je stanju Maja Marinković i da li je ona povređena, ali je potvrdila da je Asminova ruka ozbiljno isečena.

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