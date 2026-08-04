- Ja sam tu sa momcima i devojkama iz Federacije i iz Republike Srpske, to je bilo do njih nešto, o nadležnostima dva MUP-a. A moji momci su tu, nikakvih problema nismo imali, sve prijavljeno, nikakav problem nismo imali. A gori od tih politikanata su mi ovi jadnici iz Srbije, koji pre nego što čuju šta je stvarna istina, prvi lete da idu protiv svog naroda i predsednika. To je u teoriji poznato kao mentalitet kmetske duše, ili rajinski mentalitet - rekao je Vučić za Informer televiziju.

- Pošto nisu mogli da kažu ništa protiv mojih poruka, kad su videli pravo srpsko gostoprimstvo, morali su nešto da smisle po običaju, ništa strašno - rekao je Vučić.