Majka Asmina Durdžića, Mevlida Durdžić, se uključila u program uživo i otkrila jezive detalje o brutalnom sukobu između njenog sina i Maje Marinković koji se dogodio ranije tog dana.

Tokom emisije "Narod pita", voditeljka Ana Radulović ugostila je pobednicu Staniju Dobrojević. Iako je bilo najavljeno da će u studiju televizije Pink gostovati i Asmin Durdžić, on se na kraju nije pojavio pred kamerama.

Umesto njega, javnost je saznala šta se dešava iza zatvorenih vrata kroz dramatična uključenja njegovih roditelja.

Nakon Mustafe Durdžića, u program se uključila i Asminova majka Mevlida, čije su reči u potpunosti šokirale i voditeljku i gledaoce. Ona je potvrdila da je u popodnevnim časovima izbio žestok sukob između Maje Marinković i Asmina.

- Upravo sam dobila fotorgafije Asminove krvave ruke, auto je ceo slupan, ima tu još mnogo toga - drhtavim glasom je ispričala Mevlida.

"Kontaktiraću policiju"

Prema njenim rečima, svađa je bila toliko burna da je reagovao i sam vlasnik hotela koji ih je opomenuo zbog prevelike buke. Mevlida je dodala da ne zna u kakvom je stanju Maja Marinković i da li je ona povređena, ali je potvrdila da je Asminova ruka ozbiljno isečena.

- Možete da zamislite kako se ja sad osećam. Ako se ne javi do sutra, ja ću da kontaktiram policiju - poručila je Mevlida uživo u programu, ostavljajući sve u neizvesnosti.

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