Majka Asmina Durdžića, Mevlida Durdžić, se uključila u program uživo i otkrila jezive detalje o brutalnom sukobu između njenog sina i Maje Marinković koji se dogodio ranije tog dana.

Tokom emisije "Narod pita", voditeljka Ana Radulović ugostila je pobednicu Staniju Dobrojević. Iako je bilo najavljeno da će u studiju televizije Pink gostovati i Asmin Durdžić, on se na kraju nije pojavio pred kamerama.

Maja Marinković, Asmin Durdžić

Umesto njega, javnost je saznala šta se dešava iza zatvorenih vrata kroz dramatična uključenja njegovih roditelja.

Nakon Mustafe Durdžića, u program se uključila i Asminova majka Mevlida, čije su reči u potpunosti šokirale i voditeljku i gledaoce. Ona je potvrdila da je u popodnevnim časovima izbio žestok sukob između Maje Marinković i Asmina. 

- Upravo sam dobila fotorgafije Asminove krvave ruke, auto je ceo slupan, ima tu još mnogo toga - drhtavim glasom je ispričala Mevlida.

"Kontaktiraću policiju" 

Prema njenim rečima, svađa je bila toliko burna da je reagovao i sam vlasnik hotela koji ih je opomenuo zbog prevelike buke. Mevlida je dodala da ne zna u kakvom je stanju Maja Marinković i da li je ona povređena, ali je potvrdila da je Asminova ruka ozbiljno isečena.

- Možete da zamislite kako se ja sad osećam. Ako se ne javi do sutra, ja ću da kontaktiram policiju - poručila je Mevlida uživo u programu, ostavljajući sve u neizvesnosti.

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