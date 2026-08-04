Žena monstrum Elfeta Veseli, ubica dečaka Slobodana Stojanovića, vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine, potvrđeno je Srni iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla.

Veseli Elfeta je ranije neosuđivana, ne raspolažemo podacima da se vodi novi krivični postupak, tokom izdržavanja kazne zatvora nije disciplinski tretirana, klasifikaciona je grupa A i član Veća osuđenica, te nakon pribavljenih mišljenja nadležnih institucija ispunila je uslove za odobravanje korišćenja vanzavodskih pogodnosti - naveli su iz KPZ Tuzla.



Iz ovog zatvora istakli su da je prve vanzavodske pogodnosti Veselijeva koristila 7. i 8. septembra 2024. godine na prijavljenom mestu prebivališta.

Kako su naveli, Veselijeva je zahtev za odobravanje vanzavodskih pogodnosti podnela nakon izdržane tri petine kazne, te joj je nakon provera nadležne policijske uprave i opštinskog organa socijalne zaštite, ovaj zahtev ispunjen.

S obzirom na to da pogodnosti predstavljaju skup podsticajnih mera usmerenih ka pružanju poverenja zatvoreniku, ublažavanju posledica deprivacije, podsticanju sopstvenog učešća u ostvarivanju programa tretmana, jačanju odgovornosti i samopouzdanja radi osposobljavanja zatvorenika za samostalan život, iste su odobrene - rekli su iz KPZ Tuzla.



Elfeta Veseli osuđena je pred Sudom BiH na deset godina zatvora zbog svirepog ubistva dečaka Slobodana Stojanovića, koju je Apelaciono odeljenje istog suda preinačilo u kaznu zatvora od 13 godina zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Boravak u pritvoru traje od septembra 2016. godine, a redovan istek kazne je 2029. godine.

Na informaciju da je Elfeti Veseli omogućeno da koristi vanzavodske pogodnosti reagovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, predstavnici institucija i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Predsednik Milorad Dodik ranije je izjavio da je priča političkog Sarajeva o pravdi cinizam i podvala Srbima, na šta ukazuje i slučaj žene monstruma i ubice srpske dece Elfete Veseli, kojoj se dopušta da izlazi iz zatvora i slobodno šeta Ilidžom.

Sramota je da Elfeta Veseli, ubica dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, danas slobodno hoda. To je poniženje srpskih žrtava, malog Slobodana i svih nas - naveo je Dodik.



Ocenio je da se ona time smeje svim srpskim žrtvama, verovatno poručujući da je takozvano pravosuđe u Sarajevu spremno da oslobodi krivice one koji ubijaju srpsku nejač, a da kažnjava svakog Srbina koji je bilo šta uperio protiv njihovih programa i planova.