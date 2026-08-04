Asmin Durdžić trebalo je večeras da gostuje u emisiji "Narod pita" sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, ali se u programu nije pojavio nakon drame koja se navodno dogodila sa Majom Marinković.

Tokom žustre svađe sa partnerkom Durdžić je zadobio povredu ruke, a nakon incidenta imao je krvavu povredu.

Prema navodima, do sukoba je došlo u trenutku kada mu je ona navodno razlupala automobil koji on koristi.

Ispred zgrade u kojoj borave pronađen je demoliran automobil beogradskih registarskih oznaka, kao i komadi razbijenog stakla na podu.

Kako su komšije ispričale za Blic, svađa je navodno nastala zbog ljubomore, jer je Maja pronašla poruke druge devojke u njegovom telefonu.

Asmin se nije pojavio u emisiji "Narod pita"

Podsetimo, Asmin Durdžić bio je najavljen kao gost u emisiji "Narod pita", ali se nije pojavio u programu.

Pre toga je najavio da više neće učestvovati u emisijama.

-U emisiji još dva rijaliti učesnika i ja. Od 22 sata do 5 časova i 30 minuta tema je bila Nora. Kao da sam došao na podelu budžeta Matore i Dače. Njih dvoje ni reč nisu progovorili o sebi. Vodili su emisiju vezanu za Noru. Dragi moji, emisije za mene od danas su završene. Hvala svima koji ste bili uz mene - napisao je na Instagram storiju.

Za sada se pomenuti akteri nisu zvanično oglasili povodom navodnog incidenta.

Alo/Pink