Pevačica Tamara Milutinović gostovala je u Amidži šou i tom prilikom otkrila šta joj se desilo na jednom nastupu, kada je morala da ošamari dečka iz publike.

Naime, kako se isprva pričao da se pobila, pevačica je morala da pojasni šta se desilo.

- Ti si se tukla na nastupu, lupila si šamar? - upitao je Ognjen.

- Nisam se tukla, lupila sam šamar, on je mene uštinuo za grudi. Prolazila sam kroz masu, obezbeđenje me je sprovodilo kroz masu ljudi i tom prilikom je dečko pružio ruku i uštinuo me je i ja sam mahinalno krenula, možda sam trebala da pustim obezbeđenje da uradi svoje, da razmsilim ali eto nisam.- rekla je Tamara.

O svađama

Inače, pevačica tvrdi da nema problem sa time i da se posvađa, ali da nikad ne dira prva, sem kada nema potrebu da se od nekoga brani.

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