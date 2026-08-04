Nakon haosa koji je nastao u odnosu sa Majom Marinković, Asmin Durdžić se po prvi put oglasio.

Vidno uznemiren Durdžić je priznao da prolazi kroz izuzetno težak period, da mu je psihičko stanje narušeno, te je poslao dramatičnu poruku svojoj porodici, ali i javno izvinjenje čelnicima produkcije televizije Pink.

Kako je Asmin objasnio, pre nego što je izbila opšta drama, između njega i Maje je sve bilo u najboljem redu. Međutim, situacija je naglo eskalirala kada je Maja na svom Instagram profilu javno objavila broj telefona njegove bankarke.

- Reći ću vam celu istinu. Juče sam se probudio, sve je normalno bilo sa mnom i Majom. Vozio sam je u grad da šije haljine, a ja nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke. Trebalo je neke pare iz Austrije da prebacim na svoj račun. Hteo sam da uđem u aplikaciju austrijske banke, ali nisam mogao, jer nisam koristio aplikaciju godinu dana. Pisao sam bankarki svojoj dok Maja nije bila tu. "Ćao, ne mogu da uđem u aplikaciju, je l' možeš da vidiš da mi rešiš to?". Ona mi je to rešila, pitala me je da li sam u Srbiji ili Austriji, pitala je: "Gde si?", rekao sam da sam dole. Rešila mi je to / počeo je priču Asmin, koji priznaje da je haos nastao kada ga je Maja uhvatila u laži.

Maja je naime objavila broj telefona njegove bankarke na svom Instagramu i izazvala niz problema. Ovaj potez ga je potpuno izbacio iz takta, nakon čega je usledila prava drama u automobilu. Durdžić je do detalja opisao trenutke besa i reakciju koja je uplašila Marinkovićevu:

- Krenuo je haos, tražila mi je Maja njen broj i ja pljus, šakom o šoferku. Poludeo sam već, pravdam se zbog devojke sa kojom sam bio osam godina, zato nisam prijavio. Svađali smo se, ali se nismo tukli. Znate ono njeno: "Reci mi, reci mi". Razbio sam šoferku, zato mi je krvava ruka, od stakla. Da je to Maja uradila, njoj bi bila krvava ruka. Onda sam otišao, popio dva bromazepama da se smirim i zaspao. Budim se, vidim od Maje 150 poziva, od svih... Dođem u njen stan, ona se prepala, plače. U tom trenutku vidim, Mevlida se uključuje u "Narod pita". Nazvao sam Mustafu sa Majinog telefona, na kameru, mislio sam da su se prepali jer se ne javljam. Pričam sa njim, sve je okej, a onda Maja izljubomoriše jer se oni uključuju i govore za Staniju Dobrojević sve najbolje. Maja status, Mevlida se opet uključuje, i onda ja poludim, uzmem šrafciger i sam razbijem svoj telefon! - u dahu je ispričao Asmin za Pink.rs

Zbog svega što se dogodilo, Durdžić se sinoć nije pojavio u emisiji, zbog čega je osetio potrebu da se javno obrati čelnicima televizije. Kako sam priznaje, njegovo zdravstveno stanje u tom trenutku nije bilo stabilno:

- Želim da se izvinim produkciji što nisam došao u emisiju, ali nisam bio psihički dobro, nisam bio u redu. Izvinjavam se produkciji što nisam došao sinoć, kad god budu želeli, sa kim god da gostujem, dolazim. Juče stvarno nisam bio dobro psihički - poručio je on.

Asmin je takođe otkrio da je tokom dana stupio u kontakt sa članovima svoje porodice kako bi im uputio poslednji i najozbiljniji apel do sada. Da situacija bude bizarnija, poziv je obavio direktno sa Majinog mobilnog telefona.

- Čuo sam se sa svojima, nazvao sa Majinog telefona. Zamolio sam poslednji put da to više ne rade, da se ne oglašavaju, da nisam psihički dobro, jer mogu samo da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje - zaključio je Durdžić na kraju svog izlaganja.

"Kontaktiraću policiju"

Podsetimo, prema rečima Asminove majke svađa je bila toliko burna da je reagovao i sam vlasnik hotela koji ih je opomenuo zbog prevelike buke. Mevlida je istakla da ne zna u kakvom je stanju Maja Marinković i da li je ona povređena, ali je potvrdila da je Asminova ruka ozbiljno isečena.

- Možete da zamislite kako se ja sad osećam. Ako se ne javi do sutra, ja ću da kontaktiram policiju - poručila je Mevlida uživo u programu, ostavljajući sve u neizvesnosti.

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