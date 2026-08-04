Emisija u iznosu od 410 miliona dinara realizovana je na osnovu detaljne analize finansijskih pokazatelja i poslovnog modela kompanije, koja će prikupljena sredstva iskoristiti za finansiranje dve akvizicije u cilju diversifikacije poslovanja i pokretanja novih biznis segmenata.

Obveznice imaju rok dospeća od sedam godina, uključujući grejs period od 24 meseca, a Banca Intesa će otkupiti emisiju u celini.

„Razvoj tržišta korporativnih obveznica u Srbiji ide ruku pod ruku sa rastućom zrelošću domaće privrede i potrebom kompanija da sve više traže alternativne izvore finansiranja. Ovom emisijom mini obveznica nastavljamo da podstičemo širu upotrebu ovog instrumenta kao podrška kompaniji Sat-Trakt u jednom od ključnih trenutaka njenog razvoja. Ostajemo posvećeni razvoju ovog segmenta tržišta kapitala i podršci malim i srednjim preduzećima koja biraju fleksibilne, inovativne modele finansiranja za realizaciju svojih strateških ciljeva, jer verujemo da upravo ovakve transakcije pomažu izgradnju otpornije i konkurentnije privrede”, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Sat-Trakt iz Bačke Topole bavi se i veleprodajom telekomunikacionih servisa za prenos signala namenjenih internet servis provajderima, kablovskim i VoIP operaterima, kao i poslovnim klijentima, a ujedno je i vodeći distributer kablovske televizije i jedan od vodećih internet provajdera u Vojvodini.

„U industriji koja se transformiše na dnevnom nivou, inovacije nisu stvar izbora, već preduslov opstanka i rasta. U tom cilju, ova sredstva ćemo usmeriti na akviziciju i diversifikaciju poslovanja grupe Sat - Trakt, koje će obezbediti dalju tehnološku i tržišnu prednost, otvarajući put ka novim segmentima poslovanja i obezbeđujući još veću stabilnost za sve klijente i partnere u godinama koje dolaze. Poverenje i podrška renomirane bankarske institucije potvrda su stabilnosti našeg poslovanja, zbog čega se zahvaljujemo Banca Intesa, koja je prepoznala našu viziju rasta i kroz adekvatnu finansijsku podršku omogućila realizaciju naših razvojnih planova“, izjavio je Јános Zsemberi, vlasnik kompanije Sat-Trakt.

Mini obveznice su moderan finansijski instrument osmišljen da malim i srednjim preduzećima obezbedi kapital neophodan za strateško širenje, bilo da je reč o investiranju u proizvodne pogone, uvođenju novih proizvodnih linija, izlasku na inostrana tržišta ili akvizicije. Banca Intesa je uvela ovaj proizvod na tržište Srbije 2025. godine, kao deo Minibonds inicijative Divizije međunarodnih banaka grupe Intesa Sanpaolo, a do sada je realizovala sedam emisija ukupne vrednosti od 5,4 milijarde dinara.