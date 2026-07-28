Vlasnik Pink-a Željko Mitrović suspendovao je Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa "Red" televizije nakon što je ona objavila snimak kako je njen nevenčani suprug monstruozno maltretirao psa koji je kasnije uginuo, a sada je ponovo oglasio na društvenim mrežama.

Naime, Željko je objavio AI snimak, a u opisu je izrazio moralnu dilemu o tome da li je ispravno na nasilje odgovoriti istom merom.

-Nikad, ali nikad nije dovoljno mira,razumevanja i tolerancije među ljudima, a umesto toga je sve više nasilnika i siledžija na mrežama ali i u stvarnom životu! Pojavljuju se na društvenim mrežama sa noževima, mačetama, pištoljima i heklerima ljudi koji prete!

Zato ću ja postaviti jedno moralno i etičko pitanje? Na ovom video prikazu izražavam jednu dilemu, pa bih voleo da mi u komentarima napišete šta mislite o ovoj dilemi! Znači priča počinje ovako! Naručim DJ-eju jednu srpsku pesmu u restoranu na plaži u jednoj stranoj državi! Strpljivo i tolerantno čekam sat vremena da dođem na red! Konačno DJ pusti moju pesmu za đipanje, i svim gostima je ok, ali tada se pojavljuju iskompleksirani, ljubomorni i nasilnički ćelavci koji nasiljem negoduju moj izbor! I sada pitanje! Da li je moralno i etički ispravno, silom odgovoriti na silu, i smlatiti go*na za sva vremena ili gandijevski istrpeti batine i pored snage koju posedujete, da ne biste bili isti kao oni! Ja lično prezirem nasilje i volim mir,strpljenje, razumevanje i toleranciju, OSIM, ja bar mislim, u samoodbrani i zaštiti slabijih ljudi, ali i malih i nedužnih predstavnika životinjskog sveta - napisao je on na svom profilu.

Pali otkazi na Pinku

Podsetimo, do odluke Željka Mitrovića da suspenduje nevenčane supružnike došlo je nakon što je Kristina u javnost iznela detalje ovog slučaja, nakon čega se Željko Mitrović detaljno pozabavio analizom materijala i izdao zvanično saopštenje, te Kristijan više takođe nije deo Pinka.

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