Rijaliti zvezda Anđela Đuričić se danas pojavila sa nepoznatim momkom ispred policijske stanice na Voždovcu.



Anđela je pod budnim okom javnosti otkako je raskinula sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, iako on tvrdi da su i dalje u vezi, a njeno pojavljivanje šokiralo je prisutne, koji su je prepoznali odmah po dolasku.

- Bila sam u policiji da završim neke papire - rekla je Anđela za Blic po izlasku.

Potvrdila da ulazi u Elitu 10

Podsetimo, Željko Mitrović potvrdio je da je Anđela prvi učesnik Elite 10. Njih dvoje su potpisali i ugovor, a vlasnik ruičaste televizije izrazio je sreću zbog štoga što se Đuričićeva ponovo pridružuje Beloj kući u Šimanovcima.

Alo/Informer

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