Sukob između Kristijana Golubovića, njegove supruge Kristine Spalević i Filipa Cara iz dana u dan dobija nove razmere, dok javnost pomno prati svaki njihov potez.

Nakon što je Kristina na društvenim mrežama objavila uznemirujuće snimke za koje tvrdi da prikazuju Kristijanovo zlostavljanje kućnih ljubimaca, Golubović se prvi put oglasio u TikTok lajvu i ponovo izazvao burne reakcije

Tokom uključenja uživo pokazao je novu čivavu i otkrio da joj je dao isto ime kao prethodnom psom, Koko. Taj potez izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, s obzirom na to da je usledio usred polemike o sudbini prethodnog psa koji je nosio isto ime.

Kristina Spalević objavila jezive snimke

Podsetimo, Kristina Spalević prethodnih dana objavila je više uznemirujućih snimaka za koje tvrdi da prikazuju nasilje nad njihovim kućnim ljubimcima. Na jednom od snimaka vidi se kako Kristijan nosi čivavu do kupatila, dok ga Kristina uz povike i plač moli da ne povredi psa. Na drugom snimku prikazano je kako se pas nalazi u kadi i pokušava da se oslobodi, dok se čuje Kristijanov glas koji

izgovara: „Gotov je, rešeno“



Kristina tvrdi da je upravo pas Koko zadobio povrede od kojih je kasnije uginuo. Ove navode Golubović je u ranijim obraćanjima osporavao, dok se slučaj i dalje komentariše u javnosti.

Snimke je na svojim društvenim mrežama podelio i Filip Car, koji je poslednjih dana u otvorenom sukobu sa Kristijanom. Njihov obračun prerastao je u međusobne optužbe, pretnje i iznošenje novih tvrdnji, zbog čega je čitava priča postala jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Zbog uznemirujućeg sadržaja reagovalo je i Udruženje za zaštitu životinja, koje je zatražilo da nadležni organi ispitaju sve okolnosti slučaja i utvrde činjenice.

Posebnu pažnju javnosti privukao je i raniji snimak iz 2023. godine, na kojem Kristijan na TikToku oplakuje upravo čivavu Koko. Zbog toga je činjenica da je novom psu dao identično ime izazvala lavinu komentara i podeljenih reakcija među korisnicima društvenih mreža, dok polemika oko ovog slučaja i dalje ne jenjava.

BONUS VIDEO: