Pevačica Iva Bojanović, supruga folkera Joce Stefanovića, kaže da je sve ono što je uradio Kristijan Golubović ravno zatvoru.

Ona tvrdi da je užasnuta detaljima, te nije mogla da ćuti.

- To je za zatvor, ne znam šta bih sve rekla - bilo je sve što je Iva šokirano rekla na temu Kristijana.

Misli samo o nasledniku

Inače, Iva ističe da se raduje narednom periodu, dok u isto vreme pokušava na sve načine da se detoksikuje.

- Deinstalirala sam na telefonu sve što mi prenosi negativnu energiju. Čula sam nove pesme kolega, još nisam uvrstila ništa od tih novih u repertoar. Planiramo više odmora, ova velika deca neće sa nama, idu na svoju stranu. Kod Joce i mene nema tenzije, stvarno nam je prelepo - kazala je potom Iva, koja je sa Jocom nedavno krstila sina.

Alo/Blic

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