Pevačica Iva Bojanović, supruga folkera Joce Stefanovića, kaže da je sve ono što je uradio Kristijan Golubović ravno zatvoru.

Ona tvrdi da je užasnuta detaljima, te nije mogla da ćuti.

Iva Bojanović

- To je za zatvor, ne znam šta bih sve rekla - bilo je sve što je Iva šokirano rekla na temu Kristijana.

Kristijan Golubović

Misli samo o nasledniku

Inače, Iva ističe da se raduje narednom periodu, dok u isto vreme pokušava na sve načine da se detoksikuje.

- Deinstalirala sam na telefonu sve što mi prenosi negativnu energiju. Čula sam nove pesme kolega, još nisam uvrstila ništa od tih novih u repertoar. Planiramo više odmora, ova velika deca neće sa nama, idu na svoju stranu. Kod Joce i mene nema tenzije, stvarno nam je prelepo - kazala je potom Iva, koja je sa Jocom nedavno krstila sina.

Alo/Blic

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