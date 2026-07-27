Sukob između Filipa Cara i Kristijana Golubovića iz dana u dan postaje sve žešći, a u celu priču umešana je i Kristina Spalević, koja je otkrila da se dešavalo iezivo nasilje.



Nakon što je juče podelio sporni uznemirijući snimak za koji Kristina tvrdi da prikazuje kako Kristijan ubija nedužno štene čivave, u javnosti je nastao pravi haos, a međusobne optužbe ne prestaju.

Sve je sakrio i od Spalevićke

Tako se ponovo oglasio Filip Car, a sve sa detaljima oko toga da će pustiti u javnost i sporni kućni video.

-Onda šlag na kraju, nešto što ni ne znaš da imam. Neke stvari nema ni Kristina, ukoliko misliš da mi je ona dala. Nadzorna kamera je snimila nešto. Moram te sada zbog toga razvaliti kao kantu. Stavio si kameru iznad kreveta, što verovatno ni ona ne zna. Šta misliš o tome? Šta misliš da pustim snimak gde te guzi Kristina? Misliš da ga držiš u šteku, pričaš kako je nepodobna, majka, a guzila te pred detetom u sobi - rekao je Car na snimku, a Kristijan se još uvek ovim povodom nije oglašavao.

BONUS VIDEO: