Ministar finansija Siniša Mali, je tokom devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine detaljno predstavio novi paket finansijske pomoći države, potvrđujući datume kada će građani moći da očekuju isplate.

Uz poruku da je briga o građanima apsolutni prioritet, ministar je istakao da se za ove namene koriste sredstva iz viška u budžetu, s obzirom na to da su poreski prihodi u prvih sedam meseci tekuće godine premašili planirane za preko 40 milijardi dinara.

Ističući kontinuitet državne politike od početka pandemije, ministar je naglasio da se svaki ostvareni budžetski višak usmerava nazad ka građanima.

- Jedan od najvažnijih naših ciljeva, koje smo definisali na početku rada ove ili prethodne vlade, jeste briga o ljudima, briga o građanima. I ako vidite u proteklih par godina, od kada se desila korona 2020. godine, iz godine u godinu, kako smo imali priliku da nešto uštedimo, da zaradimo nešto više, uvek smo takav novac i našli način da takav novac podelimo građanima, da vratimo građanima Srbije ono što su zaslužili i ono što su zaradili - izjavio je Siniša Mali.

Jednokratna pomoć za penzionere, socijalno ugrožene i borce

Prve isplate novog paketa mera kreću sredinom septembra. Kako je najavljeno, država će obezbediti jednokratnu novčanu pomoć za najstarije sugrađane, a iznosi će biti raspoređeni u tri kategorije. Neki penzioneri će dobiti 35.000 dinara, drugi 27.500 dinara, dok će treća grupa dobiti 20.000 dinara. Ono što je ključno jeste da će svaki penzioner u Srbiji dobiti ovu vrstu podrške.

Pojedini poljoprivredni penzioneri sa relativno niskim penzijama, kroz spajanje različitih osnova pomoći, mogu ukupno dobiti i preko 50.000 dinara.

Pre početka isplate jednokratne pomoći, najstariji sugrađani će redovno dobiti svoje penzije za prethodni mesec. Datumi isplate su 2, 5. ili 10. septembar, u zavisnosti od kategorije kojoj penzioneri pripadaju.

- Dakle, još jedanput da ponovim, idemo sa 14. septembrom. Tog dana građani Srbije treba da očekuju isplatu jednokratne pomoći - precizirao je ministar.

Pored penzionera, paket mera obuhvata i druge osetljive grupe u društvu:

Korisnike socijalne pomoći;

Osobe koje primaju borački dodatak;

Osobe koje su u registru boraca, a ne primaju borački dodatak.

Dobijaju jednokratnu pomoć u iznosu od 25.000 dinara. Građanima pod boračkom zaštitom biće isplaćeno po 10.000 dinara

Novac za sve punoletne građane

Vlada je pripremila i podršku za sve ostale punoletne građane Srbije. Isplata ove vrste pomoći zakazana je za drugu polovinu septembra.

- Ono što nas posebno čeka, to je 22.septembar. Svim punoletnim građanima u našoj Srbiji, u našoj zemlji, isplatićemo po 6.000 dinara kao znak pažnje, kao pokazatelj brige prema njima, kao na kraju krajeva pokazatelj snage naših javnih finansija - potvrdio je Siniša Mali.

Iako je osnovna isplata iz Akcionarskog fonda 6.000 dinara, pojedini građani mogu na svoje račune dobiti 12.000 ili čak 18.000 dinara usled naslednih prava.

Država planira da obezbedi ukupno 7.668.000 pojedinačnih isplata. S obzirom na to da u Srbiji živi oko 6 miliona punoletnih građana, razlika u broju isplata odnosi se na preminula lica (oko 1,3 miliona građana). Novac koji je pripadao njima biće isplaćen zakonskim naslednicima, u skladu sa ostavinskim postupkom. U praksi, građanin može primiti svojih 6.000 dinara, kao i iznose koji pripadaju preminulim članovima porodice, čime se ukupan iznos duplira ili triplira.

Turistički vaučeri od 10.000 dinara

Kao dodatnu meru stimulacije domaćeg turizma i podrške budžetu građana, doneta je odluka o podeli 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, koji će moći da se iskoriste za letovanje i odmor u Srbiji.

U 2026. godini, vaučere će moći da dobiju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi iznos od 80.000 dinara.

Drastično pojeftinjenje lekova od 1. avgusta

Osvrćući se na svakodnevne probleme sa kojima se građani suočavaju, ministar je najavio i važnu meru u zdravstvenom sektoru, koja stupa na snagu veoma brzo. Zbog čestih pritužbi građana na visoke cene medikamenata, država je odlučila da preuzme deo tereta na sebe, čime će se drastično smanjiti iznosi doplata koje pacijenti izdvajaju iz svog džepa. Ministar je nedavno objavio i spisak svih lekova obuhvaćenih ovom merom.

Drastično umanjenje cena lekova građani će moći da primete u svim apotekama u Republici Srbiji već od 1. avgusta.Očuvanje stabilnosti uprkos globalnim krizama

Obrazlažući nove mere, ministar Mali je podsetio na izuzetno težak globalni kontekst u proteklim godinama, počevši od pandemije korona virusa 2020. godine, preko rata u Ukrajini i velike energetske krize, pa sve do aktuelnih sukoba na Bliskom Istoku i skoka cena naftnih derivata i energije.

Kako je istakao ministar, makroekonomska stabilnost uprkos svim izazovima nije bila ugrožena, a investicije nisu zaustavljene.

- Uprkos svemu tome, jedna Srbija je nastavila da raste. Uprkos svemu tome, Srbija je održala makroekonomsku stabilnost... i uspela je da na svaki način, svaki put kada ostvari neki višak prihoda u budžetu, to vrati građanima Srbije - zaključio je ministar Mali.

(Biznis Kurir)