Kristina Spalević objavila je na svom Instagramu uznemirujuć snimak monstruoznog prebijanja psa od strane Kristijana Golubovića.

Ona je rekla da je ljubimac podlegao povredama i preminuo, a Golubović uporno pokušava da se pere od postupka.

u snimku koji je objavila vidi se kako Golubović udara psa koji se nalazio u kadi i koprcao: "Eto, gotov", rekao je na kraju dok je izlazio iz kupatila.

Nakon toga, par je prikrivao šta se desilo, a sada je Kristijan podelio papir i pokazao šta su prijavili veterinaru.

U izveštaju se monstruozni potez ne pominje, već se navodi da je pas sam skočio iz lavaboa u kadu.

Otpustio ga Mitrović

Inače, Vlasnik "Pink Media Group", Željko Mitrović, doneo je hitnu odluku o suspenziji Kristijana Golubovića i Kristine Spalević sa televizije Red gde su bili zaposleni kao voditelji.

BONUS VIDEO: