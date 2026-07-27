Nakon što je bivši robijaš i rijaliti učesnik, Kristijan Golubović otišao u policijsku stanicu sa dokazima protiv bivše partnerke Kristine Spalević sada se oglasio iz automobila, pa joj se obratio.

Naime, on je poručio Kristini da očekuje večeras da čuje njegov razgovor sa Filipom Carem, u kojem je svašta pričao o njoj.

Pored toga, Golubović je rekao i da ga Kristina namešta, te da će i za to pokazati dokaze.

-Keš kolica i laganica... Pa se vidimo. Spalevićka htela si da me strpaš u zatvor ali si se zaje*ala. Ne ide to tako. Lažima, fingiranjem, montiranjem... Ne ide to tako. Draga moja učio sam te 6 godina. Slušaj sad Filipa Cara kad pustim večeras moj i njeg razgovor gde tvrdi da ti je sp*mom napunio usta - počeo je on i dodao:

- Slušajte vi dragi moji feministkinje i svi kreteni koji me napadate da sam ubio kera, lomio po kući, nju tukao zato što je sve bilo čisto, sređeno i zato što je ona dobra žena. Videćete sada u segmentima ko je Kristina Spalević i zašto sve ovo radi da bi mene ocrnila.

Ja sam jedan posao izgubio, ali nisam izgubio Žeksa kao prijatelja. A ona je izgubila i prijatelja i najboljeg čoveka u njenom životu i posao. A kad se otkrije prava istina ni ona ni niko oko nje ko podržava ovu laž prevaru i manipulaciju neće moći da živi u ovom gradu. To je prava suština, prava istina. Ja se uvek izborim za pravdu. I odležim na pravdi Boga robiju, ali uvek istina ispliva na gore. Ja tvrdim u istini i pravdi da sam nepobediv - rekao je on u obraćanju putem Instagrama, želeći po mišljenju mnogih da opravda svoje postupke.

On je izbegavao da odgovara na komentare, a pratioci su ga mahom prozivali zbog svega za šta se optužuje.

Optužbe za jezivo nasilje

Podsetimo, Kristina je optužila Kristijana Golubovića za nasilničko ponašanje i objavila seriju snimaka i detalja iz njihovog zajedničkog života, a sve kako bi, javno pokazala sa čime se suočava.

Ona je USB sa snimcima odnela i u policiju, a snimila je i odlazak u policijsku stanicu Voždovac.

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