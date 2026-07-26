Kristina Spalević i Filip Car trenutno drže TikTok lajv, nakon što se Car danas oglasio i javno stao u Kristininu odbranu.

Povod je bio stravičan snimak na kojem Kristijan Golubović maltretira psa, ali i nasilje kroz koje je prošla bivša rijaliti učesnica, a sada se situacija samo produbljuje.

Prema navodima gledalaca u lajvu, Golubović je navodno stigao u Filipov rodni grad kako bi se lično obračunao sa njim.

- Ti znaš šta ja sve posedujem o njemu i da objavim, on može da se seli sa ovog kontinenta i da mu se n*****m majke za svakog koga je vređao i zlostavljao. Ja ga se ne bojim i nije me strah. Više puta sam hteo da se nađem sa njim, a spreman sam i za te njegove narkomančine da dođu i da meni nešto urade.

Očekujem njega i njih, javiću mu se za neki dan kada budem u Beogradu. Ja sam lagan, samo nisam mogao da izdržim a da ljudi ovo ne vide. I nakon svega toga on je došao u lajv, uzeo psa kog je ubio i plakao sa njim u lajvu. On je psihički bolestan i monstrum - rekao je on.

Kada mu je neko napisao da je Golubović u njegovom rodnom gradu, otkrio je nepoznate detalje pretnji.

- Evo, pišu mi ljudi da je Kristijan u Crikvenici, super. Ako je Kristijan u Crikvenici, ja sam u Crikvenici u 22:30 u kafiću, preko puta pumpe Kaštel. Šta god, samo gore neka dođe. Uopšte nemam problem sa tim, šta god treba da rešimo - rekao je Filip Car u lajvu.

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