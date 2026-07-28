Kremlj je demantovao navode o mogućem primirju sa Kijevom koje bi se odnosilo na vazdušne napade, ocenjujući da su takve informacije za sada samo medijske spekulacije.

Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se danas u Vašingtonu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, a glavna tema razgovora biće rat u Ukrajini, preneo je Si-En-En, pozivajući se na izvor iz Bele kuće.

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Napadnuta predstonica Rusije

Gradonačelnik Moskve je u utorak objavio da je ruska prestonica bila meta napada više od 390 ukrajinskih dronova, a guverner regiona je rekao da su u napadima oštećene i stambene zgrade.

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Ukrajina: Oboreno ili ometeno 107 od 131 ruskog drona

Ukrajinska protivvazdušna odbrana neutralisala je danas 107 od ukupno 131 bespilotne letelice koje je Rusija lansirala tokom noćnog napada, dok su udari zabeleženi na devet lokacija širom zemlje, saopštila je Komanda Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

Kako je preneo Ukrinform, napad je trajao od 18 časova 27. jula do jutarnjih sati 28. jula, a ruske snage koristile su udarne dronove tipa "šahed", kao i bespilotne letelice "gerbera", "italmas" i simulatorske dronove "parodija".

Dronovi su lansirani iz Brjanske, Kurske i Orlovske oblasti u Rusiji, kao i iz delova Donjecke oblasti i sa Krima.

U odbijanju napada učestvovali su avijacija, raketne jedinice protivvazdušne odbrane, snage za elektronsko ratovanje, jedinice za bespilotne sisteme i mobilne vatrene grupe.

Prema preliminarnim podacima, do osam časova po lokalnom vremenu oboreno je ili elektronskim sredstvima ometeno 107 bespilotnih letelica iznad severnih, južnih, centralnih i istočnih delova Ukrajine.

Ukrajinske vlasti su saopštile da je 16 dronova pogodilo ciljeve na devet lokacija, dok su ostaci oborenih letelica pali na još šest mesta.

Ukrinform je, pozivajući se na podatke Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, naveo i da su ukupni borbeni gubici ruskih snaga od početka rata 2022. godine procenjeni na oko 1.442.140 vojnika, uključujući oko 1.560 u prethodna 24 časa.

Zelenski: Prioritet broj jedan protivbalistička odbrana i strateška saradnja sa SAD

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je stigao u Sjedinjene Američke Države i najavio sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

"Već sam stigao u Sjedinjene Države. Naš raspored uključuje sastanke sa predsednikom Trampom, njegovim timom i onima koji mogu da podrže našu odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška saradnja sa Amerikom", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, miru se treba približiti.

"U ime cele Ukrajine, poštovaćemo sećanje na senatora Lindzija Grejama. Zajedno sa svima koji prisustvuju ceremoniji u Vašingtonu, setićemo se njegove posvećenosti bezbednosti i slobodi širom transatlantske zajednice i širom sveta", zaključio je predsednik Ukrajine.

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