Uznemirujući klipovi Kristine Spalević i Kristijana Golubovića koji su poslednjih dana preplavili društvene mreže izazvali su šok javnosti, a ona je sada objasnila zbog čega dugo ćuti i krije nasilje.

Naime, ona tvrdi da sa Kristijanovim manipualcijana nije bilo lako nositi se, pa je snimila video u kom je sve objasnila.

-Dugujem javnosti, svojim prijateljima, porodici i svima koji su me pitali zašto sam ćutala... Znam da će se mnogi pitati zašto ranije nisam prijavila sve što se dešavalo... Odgovor nije jednostavan. Svako ko nikada nije bio u odnosu sa manipulatorom teško može da razume koliko je teško izaći iz takvog začaranog kruga. Strah, osećaj krivice, stalno ubeđivanje da će se osoba promeniti, kao i briga za decu i porodicu, često dovode do toga da žrtva godinama ćuti. To nije nešto što se dešava samo javnim ličnostima. Naprotiv, hiljade žena koje nisu poznate prolaze kroz isto i godinama ne prijavljuju nasilje upravo zbog straha, pritiska i osećaja da neće biti shvaćene ili da će situacija postati još gora. Tek kada se čovek udalji iz takvog odnosa, postane svestan koliko je bio kontrolisan i koliko mu je samopouzdanje bilo urušeno. To nije slabost, već posledica dugotrajne manipulacije - rekla je Kristina.

Godinama trpela nasilje

Ona tvrdi da je važno da se njena priča čuje iz pravog ugla.

-Smatram da svako ima pravo da čuje i moju stranu priče. Nadam se da će ovo pomoći da se bolje razume kroz šta prolaze ljudi koji se godinama bore da izađu iz odnosa u kojem su bili izloženi manipulaciji, strahu i različitim oblicima nasilja. Ako moja priča ohrabri makar jednu osobu da potraži pomoć i shvati da nije sama, onda je moje obraćanje imalo smisla

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