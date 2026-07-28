Pevačica Goca Lazarević u više navrata je govorila o tešku periodu koji je ostavila iza sebe, a malo ko se seća da je doživela i nasilje.

Među ženama njenog oca nije bila nijedna koja je prema Goci i njenom bratu bila nežna, međutim deo rodbine je nikako nije voleo.

- Tata se nakon toga nezvanično ženio nekoliko puta. To su bile neke žene koje su bile grube prema nama. Kada je jedna od njih došla, našla sam srednju školu koja ne postoji nigde u blizini kako bih pobegla da ih ne gledam. Tako sam otišla u Beograd - otkrila je Goca jednom prilikom.

Goca je zato odlučila da upiše ekonomsku školu koja je tada postojala samo u glavnom gradu.

Sve se desilo kod rodbine

Otac je pristao, pa je prvih 15-ak dana provela u Zemun polju kod rodbine od njene tadašnje maćehe.

Ta porodica ju je lepo prihvatila. Međutim, njihov sin je bio izuzetno ljubomoran i tukao ju je svih petnaest dana, od momenta kada je došla u tu kuću.

- Bio je razmažen i svaki dan me je tukao. Nije voleo što sam tu. Jednom kada me je ozbiljno udario i kada sam mu vratila, njegova mama je rekla da tražim drugu kuću. Spakovala sam stvari u kartonsku kutiju i pošla da tražim tetku. Znala sam samo da radi kod Liona u nekom bifeu. Jedva sam je našla. Od tog momenta sam živela kod tetke Rade u jednoj čatmari - nastavlja priču pevačica i dodaje:

-Nakon razvoda sam plakala svaki dan. Otišla sam sa decom i sve sam ostavila. Preselila sam se u jednu nezavršenu kuću koju smo pravili. Bez struje, bez telefona. To je bilo strašno. Ništa nisam imala unutra. Kupila sam krevet, imala sam jedan televizor i jedan tranzistor. Bilo je mnogo teško.

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