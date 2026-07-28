Rusko Ministarstvo odbrane navodi da su tokom dana pogođeni infrastrukturni objekti u luci Nikolajev, uključujući kompleks za pretovar koji je, kako tvrdi, korišćen za prijem i skladištenje vojnog tereta.

U saopštenju se dodaje da su na meti bili i rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim ukrajinskim oružanim snagama.

Na meti i teretni brod

Prema tvrdnjama ruskog vojnog vrha, bespilotne letelice pogodile su teretni brod oko 11 kilometara istočno od Odese, za koji se navodi da je prevozio vojni teret namenjen lukama Odesa i Černomorsk.

Ruska strana takođe tvrdi da su prethodno u luci Černomorsk uništeni objekti u kojima je bio uskladišten teret vojne namene.

Pominju se i brod i desantni čamac

U istom saopštenju navodi se da je u luci Nikolajev pogođen brod za prevoz suvog tereta, za koji Moskva tvrdi da je isporučivao zalihe ukrajinskim snagama, kao i brzi desantni čamac ukrajinske mornarice.

Ukrajinska strana za sada nije komentarisala ove navode, a tvrdnje ruskog Ministarstva odbrane nisu mogle biti nezavisno potvrđene.

Šta to znači?

Luke na Crnom moru predstavljaju važan logistički pravac za transport robe i vojne opreme. Zbog toga su lučka infrastruktura i brodovi često među ciljevima napada obe strane tokom rata.

Izvor: RT Balkan / Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.