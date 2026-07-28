Jedan od pripadnika jurišnog puka izjavio je da većina mobilisanih vojnika ne pridaje veliki značaj političkim promenama u vrhu vojske, jer se, kako tvrdi, uslovi na prvoj liniji fronta nisu menjali.

Prema njegovim rečima, pojedine jedinice mesecima ostaju bez rotacije, vojnici se suočavaju sa nedostatkom hrane i vode, a na borbene zadatke se šalju čak i oni koji imaju visoku temperaturu ili zdravstvene probleme. Takođe navodi da se komandni kadar retko nalazi neposredno uz vojnike na prvim linijama.

Deo vojske vidi šansu za promene

Nasuprot tome, pojedini oficiri i pripadnici jedinica bespilotnih letelica smatraju da bi dolazak novog komandanta Mihaila Drapatija mogao da označi početak modernizacije ukrajinske vojske.

Oni ocenjuju da Drapatij pripada novoj generaciji komandanata koji bolje razumeju upotrebu bespilotnih letelica, digitalnih sistema upravljanja i savremenih tehnologija na bojnom polju. Istovremeno izražavaju nadu da bi mogao da smanji broj ofanziva koje donose velike gubitke uz ograničene rezultate.

Drugi upozoravaju da se suština neće promeniti

Međutim, nisu svi saglasni da će kadrovske promene doneti preokret.

Jedan od viših oficira ocenjuje da je bivši vrhovni komandant Oleksandar Sirski nepravedno smenjen i tvrdi da su politički sukobi imali značajan uticaj na tu odluku. Po njegovom mišljenju, bez obzira na to ko bude na čelu vojske, ključne odluke će i dalje biti donošene na političkom nivou, zbog čega neće doći do suštinske promene načina vođenja rata.

Sličan stav izneo je i jedan oficir Marinskog korpusa, koji smatra da bi novi komandant mogao da postane "žrtveni jarac" ukoliko se situacija na frontu ne promeni.

Najveći izazov ostaje mobilizacija

Pilot bespilotnih letelica Jevgenij K. ocenjuje da će novi vrhovni komandant imati veoma težak zadatak da prilagodi ukrajinske oružane snage savremenim uslovima ratovanja.

Ističe da razvoj dronova, robotike i digitalnih sistema može doneti određene prednosti, ali upozorava da nijedna tehnologija ne može u potpunosti nadomestiti nedostatak ljudstva. Zbog toga kao jedan od najvećih problema navodi zastoj u procesu mobilizacije.

Pojedini vojnici izražavaju nadu da će novo rukovodstvo smanjiti gubitke i promeniti način vođenja operacija, dok drugi smatraju da promene u vrhu neće biti dovoljne ukoliko se ne promene političke odluke koje određuju strategiju rata.

Šira slika

Sagovornici ukrajinskog portala Strana izneli su različite, često suprotstavljene stavove o promenama u vrhu ukrajinske vojske. Njihove izjave predstavljaju lična mišljenja i iskustva, a ne zvanične stavove ukrajinskih vlasti ili Oružanih snaga Ukrajine.