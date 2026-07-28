Iako je račun nastao još 2024. godine, ovih dana ponovo je dospeo u centar pažnje zbog neobične stavke koja je mnoge iznenadila.

Naime, gost kafića u Novoj Varoši, nakon što je poručio piće, primetio je da mu je na fiskalnom računu naplaćen i „boravak kućnog ljubimca za stolom“, i to u iznosu od 500 dinara.

Boravak psa skuplji od naručene kafe

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da je dodatna naknada bila veća od cene pića koje je gost naručio.

Prema računu koji je objavljen na društvenim mrežama, obična nes kafa u tom lokalu koštala je 460 dinara, dok je boravak psa za stolom naplaćen 500 dinara.

Upravo zbog toga fotografija je izazvala lavinu reakcija, a mnogi korisnici interneta ostali su iznenađeni što je ovakva stavka evidentirana na zvaničnom fiskalnom računu.

Mreže podeljene zbog neobične naplate

Objava je ponovo pokrenula raspravu o tome da li ugostiteljski objekti imaju pravo da naplaćuju dodatnu naknadu gostima koji dolaze sa kućnim ljubimcima.

Jedan deo korisnika smatra da vlasnici lokala imaju pravo da uvedu ovakvu praksu ukoliko snose dodatne troškove održavanja higijene i čišćenja prostora.

Sa druge strane, mnogi ističu da bi gosti morali unapred da budu jasno obavešteni o postojanju takve naknade, kako ne bi neprijatno bili iznenađeni tek kada dobiju račun.

Iako nije neuobičajeno da pojedini restorani i kafići imaju posebna pravila za kućne ljubimce, ovakav način naplate i dalje izaziva različita mišljenja.

Bez obzira na to da li podržavaju ovakvu praksu ili ne, jedno je sigurno – račun iz kafića na Zlataru ponovo je